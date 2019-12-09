《陶冬天下－陶冬》美國就業放異彩，英國選舉定未來

《陶冬天下》Ｓａｎｔａ Ｃｌａｕｓｅ’ｓ ｃｏｍｉｎｇ ｔｏ ｔｏｗｎ（聖誕老人

來了）。中美貿易談判，依然是風險資產市場的關注點，不過投資者意外地收到了兩個聖誕禮物

，美國非農就業數據和沙特阿拉伯的減產決定。美國１１月份非農就業人數遠遠好過市場的預計

，令資金對美國經濟前景和需求更有信心，美股連漲三日；全球貿易形勢不明朗，美國十年期國

債利率一度回落到１﹒７１％，但是強勁的就業數字令更多的人認同聯儲停止降息的決定，國債

被拋售，十年期國債利率攀升回１﹒８４％。白宮經濟顧問庫洛德對中美貿易談判的樂觀評述，

也對股市提供了助力。德國９月工業生產意外地進一步收縮，歐元匯率下挫，美元指數走強。經

過三天緊張談判之後，沙特突然宣布進一步削減原油日產４０萬桶，ＯＰＥＣ＋在之前的每天減

產１２０萬桶之上再減少５０萬桶，這是２０１４年以來最少的原油日產量。消息傳出，原油市

場出現逼空，紐約原油期貨價格跳升７﹒３％，走出今年下半年的最佳單周漲勢。英國大選日近

，保守黨保持大幅領先地位，英鎊走強。經濟前景轉佳，避險情緒降溫，美元匯率走強，黃金白

銀遭遇了拋售。



美國１１月非農就業數據爆出禮花。淨增就業人數２６６Ｋ（ｖｓ預期的１８０Ｋ和前期的

１２８Ｋ），前兩個月的數字也被上方修正４１Ｋ。民間就業增加２５４Ｋ，時薪環比上漲

０﹒２％，失業率跌至３﹒５％。本次非農就業人數受到ＧＭ工潮結束的影響而具有水分，但是

扣除噪音後勞工市場表現依然強勁，美國消費看不出衰退的跡象。時薪增長環比有所放緩，不過

主要是因為前期數字被上方修正所帶來的基數效應。三個月的滾動平均數看，無論就業還是收入

數據都很強勁。筆者預期兩個數字在未來會有所放緩，但是在周期尾聲仍有如此靚麗的表現實在

難能可貴。就業形勢進一步降低了近期出現經濟衰退的可能，不過又沒有強到迫使聯儲迅速進入

加息程序，筆者因此維持明年年底前聯儲基金利率不變的預測，政策語境有待明年年中的經濟形

勢而定，最有可能是貨幣當局靜待大選塵埃落地再作下一步打算。就業數據幾乎令１２月公開市

場委員會會議按兵不動變得毫無懸念。



英國將在１２月１２日舉行大選，目前保守黨在民意調查中擁有１０－１２點的優勢，預計

優勢會略有縮小，但是保守黨佔據議會多數席位應該是大概率事件。如果事件如預料發生，英國

當於２０２０年１月脫離歐盟，英國與歐盟進入自由貿易區談判，雙方需要在明年年底前達成協

議，談判本身可以延長，不然英國仍有可能出現硬脫歐的局面。筆者相信硬脫歐風險在２０２０

年相當一段時間可能持續存在，並不時觸發市場憂慮，不過經過延期後雙方可以達成自貿協議。

重建多數黨政府、議會通過脫歐議案，可以增強英國的增長前景和外資信心，但是硬脫歐風險估

計會在明年多數時間繼續困擾投資信心。約翰遜政府如果按照競選綱領來執行財政政策，

２０２０年ＧＤＰ增長大約可以有０﹒５個百分點的增量，全年ＧＤＰ增長預測為１﹒６％。在

硬脫歐風險沒有消失之前，預計英國央行維持政策不變；一旦脫歐塵埃落定，政策利率可能出現

謹慎的上升。



本周市場焦點：英國大選和公開市場委員會例會。英國選舉估計保守黨贏得多數議席，略微

存在變數的可能；聯儲會議則基本肯定是以不變應萬變，會議聲明中對經濟形勢的表述稍稍樂觀

一點。除此之外，中美貿易談判的進程也是看點。中國的全國經濟工作會議值得關注。德國

ＳＰＤ舉行黨大會，將決定該黨是否參加ＣＤＵ╱ＣＳＵ聯盟。美國核心ＣＰＩ維持在２﹒３％

。中國的社會融資數據和通脹數據也值得留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

