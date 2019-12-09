《缸邊隨筆－張嘉碩》解說美就業

《缸邊隨筆》上周五（６日），美國給出一個亮麗的就業數據：非農業新增職位增加了

２６﹒６萬份，較市場預期的１８﹒３萬份工多出五成，亦較上周四（５日）ＡＤＰ（市稱「小

非農」）的８﹒３萬份工增逾４倍。美股、美元在就業數據公布後勁升，美就業真的那麼好？



２０１９年１１月跟上月的職位增減對比，最大的反彈增長是在製造業，增了５﹒４萬個職

位，而在１０月，製造業是減了逾４萬份工，為甚麼有這個反彈？因為通用汽車在１０月時罷工

，罷工者便當失業，１１月罷工完畢便有了就業，另外教育與醫療及娛樂與旅業的職位持續有好

增長，就造就了上周五美國的亮麗就業數據。



凡就業都是有周期性，香港言７０年代，工廠女工，８０年代製造業、建築業、金融業，

９０年代地產中介，２０００年ＩＴ業；這些都是長周期，短周期的是以月計。美國建造業言，

每年２月職位減，因為冬天下雪，不能戶外工作，到每年４月開春，雪溶，又有工開，又以娛樂

及旅業為例，每年９月至翌年１月，都是旺季，滑雪又或去南部避寒以及感恩、聖誕、新年等節

日，都會多了外遊人。每年９月至翌年１月，美國的非農職位增長都是稍勁，而每年２月底至同

年８月，非農職位增長都是稍遜，知道這個周期性，才不致因為罷工、復工，而當是有真工。撲

了入市，撲了空，不要講是無陰功，而是你無對美國非農業職位增減用功。



職位增減固然影響到工人收入，但更重要的，是工人的直接時薪增減。下半年，工廠要多開

工，以求聖誕年尾交貨，故工資至７月起增，交完貨，炒人，工資便跌；而服務業則是年尾雖然

有市場，但勞工供應仍足，故不用增薪，但到１２月、１月，真的人手緊張，就不能不加薪。這

種現象，不是我說，而是美國有個調查機構Ｗｅｓｔｗｏｏｄ Ｃａｐｉｔａｌ說。這些臨時工

，主要出現在餐飲業。一位賣雞扒的臨時工，其對社會的財富創造力是遠低於一位工程師；職業

是無分貴賤，但對社會經濟的持續、擴展動力，就有分別。不過，就偏偏這個餐飲業在美國是最

無失業威脅，在過去的１１７個月中，只有５個月，美國的餐飲界才出現職位減少。我對餐飲業

人員不是有偏見，在香港、在中國、在法國，這些美食國度，餐飲業是可以賺外匯，對社會經濟

貢獻大；但在美國嘛，講來講去，都講不上美國是美食之都，特朗普和巴菲特都是？漢堡包的，

這是有幾多的美食成分，可以吸引到遊客坐飛機來吃？



事實上，美國自今年以來的非農業職位增長，是靠教育與醫療兩大範疇來支撐，教育要人手

，據《時代雜誌》的調查，是因為增加了不少與教育相關的行政人員，不是教職員！？這種發展

可以持續嗎？當中美糾紛持續，若言中國學生都被視為間諜時，這個一直是美國教育擴展的支柱

，就會力薄，在來年，美國教育業應會受限。至於醫療業就一定可以持續發展，因為戰後出生一

代，亦是整個美國較富裕一代，踏入老年期，他們有錢，要健康，自然要買醫療，這個戰後一代

年輕時，用命換錢，今時就用錢換命。



千禧年代的消費力又如何？有一半的美國人，年薪不逾３﹒３萬美元；交完稅，還完學生貸

款，還有甚麼消費？在１０至２０年後，當他們還完學生貸款（今時總額為１﹒５萬億美元），

又或美國政府免他們還債時，他們就可以每年多１０萬美元來消費，那時美國的中產階級，才可

以稱之為中產。當然另個方法是等戰後一代死了，承繼了父母輩的財產，千禧代才可以生活大改

善。但如果兩個老嘢不死，使晒啲錢至死，就頂多繼承了間屋，才可做業主。這個不光是美國千

禧代的困局，而是已發展地區，如香港的千禧代的困局。



美國製造業有不少組件由加拿大造，故加拿大就業可以說是美國製造業的探路燈。今個月加

拿大就業就是自金融海嘯以來最差的，加拿大這個差勁就業數據會否是受１０月通用汽車員工罷

工所影響，暫不知，等下個月揭盅好了。



上周五美國的２６﹒６萬新增就業職位確激起了個美股升浪，但投資者如看完上本文分析，

要再追入，要不要有多層考慮？為甚麼自２０１９年１月以來，減去教育與醫療的職位增長，非

農業職位增長趨減少。如這個趨勢持續，則上周五的２６﹒６萬個職位增長，可以是片雲彩，燦

爛地來，黯然退去。《資深投資者 張嘉碩》

