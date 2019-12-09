《經濟通通訊社９日專訊》有人在網上號召發起「大三罷．黎明行動」，警方表示，今早５
時許到６時許期間，接到報案指港鐵（０００６６）沙田站的路軌上出現垃圾筒、粉嶺站有衣架
被掛在電線上、屯門站附近路軌有懷疑鐵枝或鐵通，警員到場調查。
港鐵表示，車務人員移走有關物件後，東鐵線和西鐵線頭班車依時開出，沒有受到影響。
另外，今早６時許，在沙田站附近，兩列分別上下行方向的列車觸及路軌範圍內的外來雜物
，列車服務一度受阻，現已回復正常，兩列受影響列車已返回車廠檢查。（ｃｌ）
09/12/2019 08:58
【交通消息】至少３個港鐵站路軌發現雜物，沙田站服務一度受阻
《經濟通通訊社９日專訊》有人在網上號召發起「大三罷．黎明行動」，警方表示，今早５
時許到６時許期間，接到報案指港鐵（０００６６）沙田站的路軌上出現垃圾筒、粉嶺站有衣架
被掛在電線上、屯門站附近路軌有懷疑鐵枝或鐵通，警員到場調查。
港鐵表示，車務人員移走有關物件後，東鐵線和西鐵線頭班車依時開出，沒有受到影響。
另外，今早６時許，在沙田站附近，兩列分別上下行方向的列車觸及路軌範圍內的外來雜物
，列車服務一度受阻，現已回復正常，兩列受影響列車已返回車廠檢查。（ｃｌ）
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