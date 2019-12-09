《日入而息》匯控多名高管變動，啟明醫療暗盤升兩成，港股偏軟

《今天重點》﹡余偉文稱近月港元匯率和存款數字穩定，未見有資金大規模流出

﹡匯控（００００５）公布多名高級管理層變動，郭珮瑛獲委任為風險管理總

監

﹡長和（００００１）澄清與馬世民已沒有任何關係，其個人言論不代表集團

或李嘉誠；李嘉誠基金會應急錢共發放１０﹒０９億元，逾２﹒８萬家商戶

受惠

﹡零售管理協會料未來６個月逾５６００名員工將會失業；零售管理協會料本

月零售數據跌幅較１０月相約或更差



《即日市況》﹡港股全日波幅不到２００點，收跌３點報２６４９４，成交６５０億



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒０８％，數據衝擊下成交增至半個月高



《美元匯價》﹡美匯指數料先行整固，日數據反映經濟回穩；歐元最新報１﹒１０７３╱

７４，日圓最新報１０８﹒４８╱４９



《公司業績》﹡建泉國際（０８３６５）年度盈轉虧２３３２萬元，不派息



《公司資訊》﹡ＪＳ環球生活（０１６９１）今起招股，入場費逾２６２６元

﹡保利物業（０６０４９）今起招股，入場費約７０９０元

﹡時代鄰里（０９９２８）今起招股，入場費約５８５８元

﹡ＨＯＮ（０８２５９）大股東擬減持４５％股權，每股０﹒２６５元

﹡市傳創夢天地計劃斥資１０９億元收購樂遊科技，兩者今早停牌

﹡迎宏（０８５１３）斥１６００萬元收購內地遊藝機業務

﹡長和（００００１）澄清與馬世民已沒有任何關係，其個人言論不代表集團

或李嘉誠

﹡首都金融（０８２３９）斥３３８９萬元購資產管理公司五成股權

﹡神舟樂園（００６９２）明日起取消上市地位

﹡勝捷企業（０６０９０）擬斥１５１０萬英鎊收購英國學生公寓

﹡報道指任德奇或出任交行（０３３２８）董事長

﹡華星控股（０８２３７）開市途中宣布停牌

﹡匯豐在港發行亞洲首批綠色零售存款證，最低認購金額１萬美元

﹡啟明醫療（０２５００）超購逾３１１倍，一手中籤率三成

﹡僑雄（００３８１）薩摩亞聯營合作拓展租賃物業，估值６０億元

﹡嘉華（００１７３）啟德新盤銷情平穩，周末沽五成半單位套現１２億元

﹡碧生源（００９２６）出售北京一工業地塊連建築，涉資４﹒６３億元人幣

﹡藍鼎國際（００５８２）主席仰智慧已提交傳票提出索賠

﹡森信紙業（００７３１）委任李誠仁為主席

﹡小米（０１８１０）進軍日本市場，推出Ｍｉ Ｎｏｔｅ １０智能手機等

產品

﹡永勝醫療（０１６１２）多款英仕醫療產品獲ＣＥ認證，有利產品在歐盟等

地推出

﹡匯控（００００５）公布多名高級管理層變動，郭珮瑛獲委任為風險管理總

監

﹡遠洋集團（０３３７７）１１月份協議銷售額按年升１４％

﹡基石藥業（０２６１６）抗ＰＤ－Ｌ１抗體完全緩解率為３３﹒３％



《國企紅籌》﹡東方航空（００６７０）發行韓圜債券，總值２﹒６億美元

﹡劉中雲即日起辭任中石化油服（０１０３３）董事長職務

﹡龍源電力（００９１６）１１月發電量按年升１８﹒５８％

﹡王德華辭任中石化（００３８６）財務總監，劉中雲辭任高級副總裁

﹡上海電氣（０２７２７）以１﹒７億元人民幣向母企出售旗下附屬公司股權



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）補派去年股息共１８７億元人民幣，股息回報率逾８厘

﹡網龍（００７７７）中標福州市「智慧教育」項目，年內累計中標金額近

６０００萬元人民幣

﹡長城汽車（０２３３３）１１月汽車銷量按年跌約１３％

﹡舜宇光學（０２３８２）１１月手機鏡頭出貨量按年上升４３％

﹡北控潔能（０１２５０）未能完成收購青海水電站項目權益



《中國要聞》﹡中國駐英大使表示有人以冷戰思維將中國崛起視為威脅

﹡足協擬要求所有本土球員簽新約，敢起訴即禁註冊三年

﹡廣州地陷３人失蹤逾一周，當局只初步確定車輛區域

﹡人行法定數字貨幣試點項目有望在深圳、蘇州等地落地；人行連續１４天停

逆回購，今零投放零回籠

﹡廣東省國資委黨委原副書記張小剛涉嚴重違紀違法被查

﹡國家管網公司成立表示有助形成市場化油氣價格機制

﹡據報國家油氣管網公司今日掛牌，日後將尋上市

﹡華為表示明年部分終端搭載鴻蒙系統，海外同步推進

﹡中國華信核心子公司被申請破產清算，上月獲法院受理

﹡呼市經開區１０億人幣城投債逾期回購，近年來第二宗；據報呼市政府出動

協調，經開區正陸續兌付逾期城投債

﹡富時羅素剔除海信電器等２９隻Ａ股，本月２０日生效

﹡豬價連續四周回落，分析指供求關係正不斷向好

﹡中基協表示１１月存續備案私募基金環比增０﹒３６％

﹡北京延慶加快氫能交通建設為北京冬奧會提供保障

﹡政治局會議表示明年保持經濟運行在合理區間

﹡商務部表示ＣＥＰＡ擴大開放優惠措施在大灣區先行先試；冀中美雙方本著

平等尊重原則談判和磋商；巴西對中國掛鎖反傾銷日落複審案做出終裁；探

索跨境服務貿易負面清單管理制度；將增設一批跨境電商綜合試驗區

﹡商務部任鴻斌稱制定貿易高質量發展行動計劃

﹡郭聲琨會見鄧炳強：堅定支持香港警方嚴正執法

﹡雄安新區交通指導意見出台，大力發展慢行和公共交通

﹡新疆自治區主席表示中央每年對新疆轉移支付近４千億；職業技能教育培訓

中心學員已全結業；新疆自治區主席回應美通過人權法：粗暴干涉中國內政

﹡上財副教授錢逢勝被曝性騷擾，辭任三公司獨董

﹡深圳表示將重點從六個方面推進交通強國建設試點工作

﹡人民日報表示理性是維護中美關係的基礎利於雙方和世界

﹡白宮經濟顧問庫德洛稱中美貿易協議處接近達成狀態

﹡據報內地要求各級政府機關３年內棄用外國電腦及軟件

﹡銀保監規範銷售５年期以下兩全保險產品；三季末保險公司綜合償付充足率

略降

﹡上財副教授錢逢勝桃色醜聞發酵，再辭任同濟科技獨董

﹡互聯網企業燒錢模式終失靈，淘集集Ｂ輪融資失敗破產



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１１６６０﹒７７點

﹡中選會抽號次：國民黨國政配２號，民進黨英德配３號



《其他消息》﹡陳茂波稱政府應採擴張性財政政策，負擔範圍內增開支

﹡劉江華明赴中山考察青年創新創業基地

﹡余偉文稱近月港元匯率和存款數字穩定，未見有資金大規模流出

﹡零售管理協會料未來６個月逾５６００名員工將會失業；零售管理協會料本

月零售數據跌幅較１０月相約或更差

﹡本港１１月二手居屋創五個月高，估計全年金額創歷史新高；第三季住宿服

務業務收益按年跌１９％，但保險逆市升

﹡自由黨建議向成年市民派１萬元，並津貼零售餐飲店舖

﹡中原十大屋苑周末成交創１８周新低，７屋苑「捧蛋」

﹡新一期居屋今起揀樓，有中籤者憂樓價下跌或「撻訂」

﹡深股通額度全日用１５﹒８億元；滬股通額度全日用３１﹒２億，陸股通淨

流入３３﹒９億

﹡李嘉誠基金會應急錢共發放１０﹒０９億元，逾２﹒８萬家商戶受惠

﹡花旗表示第四季市民普遍對樓市持觀望態度，料樓價下跌比例按季降

﹡２０２０年到期銀債本月派第５次息，年息３﹒２厘

﹡李小加稱本港市場經得起考驗，香港最終可走出困局



《修例風暴》﹡大律師公會嚴厲譴責對終院及高院縱火破壞行為

﹡中美就香港法案通話，楊潔篪要求停止歪曲污蔑

﹡民陣岑子杰稱不認為遊行人士需要攻擊法院

﹡鄭若驊稱辭職報道全無事實根據，不評論丈夫公司受查

﹡澳門拒美商會主席會長入境，稱安全風險是唯一考慮

﹡警方表示昨日遊行大致和平，但對仍有破壞行為表示遺憾；６月至今拘捕

６０２２人，施放約萬六枚催淚彈

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