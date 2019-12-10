《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９０９﹒６０ 跌 １０５﹒４６點╱０﹒３８％
標普５００ ３１３５．９６ 跌 ９．９５點╱０．３２％
納斯達克 ８６２１．８３ 跌 ３４．７０點╱０．４０％
倫敦富時１００ ７２３３．９０ 跌 ５．７６點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １３１０５．６１ 跌 ６０．９７點╱０．４６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８３７．２５ 跌 ３４．６６點╱０．５９％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．６０，歐元兌美元１．１０６５
10/12/2019 07:48
《日出而作》中國上月汽車銷量年減４％，美股回落，英鎊七個月高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７９０９﹒６０ 跌 １０５﹒４６點╱０﹒３８％
標普５００ ３１３５．９６ 跌 ９．９５點╱０．３２％
納斯達克 ８６２１．８３ 跌 ３４．７０點╱０．４０％
倫敦富時１００ ７２３３．９０ 跌 ５．７６點╱０．０８％
法蘭克福ＤＡＸ １３１０５．６１ 跌 ６０．９７點╱０．４６％
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