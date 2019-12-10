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10/12/2019 07:48

《日出而作》中國上月汽車銷量年減４％，美股回落，英鎊七個月高

　　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７９０９﹒６０　跌　　１０５﹒４６點╱０﹒３８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１３５．９６　跌　　　　９．９５點╱０．３２％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８６２１．８３　跌　　　３４．７０點╱０．４０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２３３．９０　跌　　　　５．７６點╱０．０８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３１０５．６１　跌　　　６０．９７點╱０．４６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８３７．２５　跌　　　３４．６６點╱０．５９％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．６０，歐元兌美元１．１０６５

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