《外資精點》星展料明年恒指見２８３００點，推薦１２隻首選股

《經濟通通訊社１０日專訊》星展發表明年港股展望報告，認為今年港股備受中美貿易戰及

本地社會動盪事件雙重夾擊，然而相信市場已反映主要負面因素，加上中美有望達成首階段和解

協議，或可成為潛在催化劑，預測明年恆生指數有望升至２８３００點。而部分受示威影響的超

賣板塊亦顯得更具吸引力，包括香港地產股、房託基金、銀行股、航空股及教育股等，並列領展

（００８２３）、中銀香港（０２３８８）及中國國航（００７５３）等１２隻股份為該行首選

股。

星展指，香港社會動盪事件並非主宰恆指的關鍵因素，負面影響亦只集中在數隻港股上，認

為目前正是買入部分藍籌股的好時機，並推薦領展及置富產業信託（００７７８），因其租金收

入較少受示威影響，防守性較強；另亦看好中銀，雖然中銀為示威者攻擊對象之一，但其核心業

務未受影響。此外，人民幣走勢穩定亦利好相關板塊，如材料、工業、基建及內銀股等。

星展認為，明年香港旅遊業及零售業料會持續下行，建議投資者避開本地零售、酒店、餐廳

及休閒板塊，包括莎莎（００１７８）、周生生（００１１６）、六福集團（００５９０）、朗

廷（０１２７０）、希慎（０００１４）及九龍倉置業（０１９９７）等股份。



表列星展１２隻港股首選股目標價：



股份（編號） 目標價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國國航（００７５３） ７﹒８元

中銀香港（０２３８８） ３３元

中國鐵塔（００７８８） ３﹒１元

蒙牛（０２３１９） ３３﹒１元

招商銀行（０３９６８） ４４﹒６元

碧桂園服務（０６０９８） ２６﹒２元

宇華教育（０６１６９） ６﹒２元

港交所（００３８８） ３１６元

領展（００８２３） ９５﹒５元

中國平安（０２３１８） １１５元

世茂房地產（００８１３） ３２元

新地（０００１６） １３７元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｙｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

