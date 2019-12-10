【新股掛牌】啟明醫療首掛收４３﹒０５元，高招股價約三成

《經濟通通訊社１０日專訊》中國導管心臟瓣膜醫療器械企業啟明醫療（０２５００）今日
首掛，收報４３﹒０５元；成交約５３０４萬股，涉資２１﹒０７億元。
該股今早高開逾二成一，報４０元，未幾升幅一度收窄至僅１４﹒２％，全日低見３７﹒７
元。午後股價持續上揚，尾市更一度最多升３２﹒１％，高見４３﹒６元，最終收市價較招股價
３３元高出３０﹒４５％。每手５００股，不計手續費，賺５０２５元。（ｆｚ）
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