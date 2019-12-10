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10/12/2019 11:46

【國際要聞】俄羅斯被禁參與國際體育賽事４年，普京：決定提上訴

　　《經濟通通訊社１０日專訊》世界反禁藥組織禁止俄羅斯參與國際體育賽事４年，包括
２０２０年東京奧運及２０２２年北京冬奧在內的國際體育賽事，運動員不得以國家隊的身分參
賽指俄羅斯偽造反興奮劑實驗室的數據。俄羅斯總統普京表示，莫斯科有理據提出上訴，質疑反
禁藥組織相關做法是出於政治目的，不利體育運動。
　　世界反禁藥組織認為，莫斯科當局刪走部分顯示運動員在禁藥測試中呈陽性的檔案，篡改實
驗室數據。
　　俄羅斯可在２１日內提出上訴。（ｅｃ）

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