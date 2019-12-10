《經濟通通訊社１０日專訊》內地城市商業銀行－－貴州銀行擬在本港主板上市，昨日上載
初步招股文件。此前有報道引述消息人士指，該行擬上市集資１０億美元。
該行成立於２０１２年，由貴州省三家城市商業銀行合併成立，今年６月３０日總資產為
３８９６﹒２２億元（人民幣﹒下同）。截至今年６月底止六個月，該行淨利潤按年增加
２２﹒４４％至１７﹒９億元。
上市聯席保薦人包括農銀國際、建銀國際及中信里昂證券。（ｅｃ）
10/12/2019 15:09
【新股上市】貴州銀行赴港上市，初步招股文件：半年多賺逾２２％
《經濟通通訊社１０日專訊》內地城市商業銀行－－貴州銀行擬在本港主板上市，昨日上載
初步招股文件。此前有報道引述消息人士指，該行擬上市集資１０億美元。
該行成立於２０１２年，由貴州省三家城市商業銀行合併成立，今年６月３０日總資產為
３８９６﹒２２億元（人民幣﹒下同）。截至今年６月底止六個月，該行淨利潤按年增加
２２﹒４４％至１７﹒９億元。
上市聯席保薦人包括農銀國際、建銀國際及中信里昂證券。（ｅｃ）
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