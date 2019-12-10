【新股上市】貴州銀行赴港上市，初步招股文件：半年多賺逾２２％

《經濟通通訊社１０日專訊》內地城市商業銀行－－貴州銀行擬在本港主板上市，昨日上載

初步招股文件。此前有報道引述消息人士指，該行擬上市集資１０億美元。

該行成立於２０１２年，由貴州省三家城市商業銀行合併成立，今年６月３０日總資產為

３８９６﹒２２億元（人民幣﹒下同）。截至今年６月底止六個月，該行淨利潤按年增加

２２﹒４４％至１７﹒９億元。

上市聯席保薦人包括農銀國際、建銀國際及中信里昂證券。（ｅｃ）

