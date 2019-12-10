靜待儲局議息結果，港股低開１１５點報２６３７８，國指跌５１點

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股回吐，市場關注美國及歐洲議息，亞洲股市今早普遍

低走，日經指數跌３０點，台北加權平均指數跌１１點。港股方面今早低開逾百點，中移動

（００９４１）低開逾１％，為開市表現最差之藍籌，另外長實（０１１１３）、申洲

（０２３１３）等都低開逾１％。恆生指數開報２６３７８點，跌１１５點或跌０﹒４４％，主

板成交２１﹒９０億元。國企指數報１０３５６點，跌５１點或跌０﹒５０％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５７﹒７元；港交所（００３８８）升０

﹒０８％，報２４７元；騰訊控股（００７００）跌０﹒８９％，報３３３﹒２元；中移動（０

０９４１）跌１﹒１７％，報５９﹒３元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒３９％，報

７７﹒３元。



恆止開市十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國移動（００９４１） ５９﹒３０元 跌１﹒１７％

長實集團（０１１１３） ５１﹒１０元 跌１﹒１６％

申洲國際（０２３１３） １０７﹒０３元 跌１﹒０１％

中國平安（０２３１８） ８８﹒７０元 跌０﹒８９％

騰訊控股（００７００） ３３３﹒２０元 跌０﹒８９％



創科實業（００６６９） ６０﹒０５元 跌０﹒８３％

領展 （００８２３） ８０﹒１０元 跌０﹒８０％

新世界 （０００１７） １０﹒１６元 跌０﹒７８％

太古Ａ （０００１９） ７０﹒００元 跌０﹒７８％

恆安國際（０１０４４） ５１﹒３０元 跌０﹒７７％

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（ｕｌ）

