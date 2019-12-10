《盤後部署》市場觀望貿協簽署及美議息結果，港股二萬六料見支持

《經濟通通訊社１０日專訊》市場仍觀望中美貿談進展、本周的聯儲局議息結果以及歐央行

貨幣政策會議，市場氣氛未見好轉，美股三大指數隔晚（９日）均收跌。港股今早隨外圍低開

１１５點，報２６３７８點，未幾跌幅一度最多擴至１３９點，全日低見２６３５５點。

及後內房及內險股造好，令港股跌勢收窄，曾最多倒升３２點，全日高見２６５２７點，一

度重上十天線（２６４７３點），惟投資者仍處於觀望狀態且欠缺方向，最終恆指收報

２６４３６點，跌５８點或跌０﹒２２％。主板成交僅６１７億元，較上日減少５﹒１％。

國企指數報１０３９５點，跌１２點或跌０﹒１２％。

Ａ股反彈，上證綜指報２９１７點，升２點或升０﹒１０％，成交１８０６﹒１７億人民幣

。深成指報９９１５點，升３９點或升０﹒４０％，成交２８５９﹒８０億人民幣。



＊美經濟學家料明年底美經濟衰退機率達４３％＊



美國全國商業經濟協會昨發表調查結果，受訪經濟學家均認為今明兩年美國經濟增速或放緩

至２﹒３％和１﹒８％，較去年的２﹒９％低。今明兩年第四季度實際ＧＤＰ（國民生產總值）

按年增幅預測中值分別為２﹒１％和１﹒９％，低於去年同期的２﹒５％。今明兩年ＣＰＩ（消

費者物價指數）預計將分別增長１﹒８％和２％，也不及去年。

有受訪經濟學家指，美國明年上半年經濟衰退概率約２１％，但到明年底衰退概率便升至

４３％，２０２１年中更升至６６％。有７１％受訪經濟學家指，美國明年將面臨經濟下行；有

一半則認為貿易政策是最大下行風險。協會主席康斯坦斯﹒亨特（Ｃｏｎｓｔａｎｃｅ

Ｈｕｎｔｅｒ）就指，明年美國房地產市場或出現好轉，但商業投資和消費者支出增長可能放緩

，同時貿易逆差將有所擴大。

另外，瑞銀資產管理業務的多資產策略負責人Ｅｖａｎ Ｂｒｏｗｎ表示，美國總統大選的

來臨好可能打壓美國股市及美元的走勢，從而有利美國以外的股市。該資產管理部門在一份報告

中指，圍繞美國總統大選的新聞及美國經濟政策可能發生的巨大變化，或引致金融動盪，令美國

股市表現差過其他股市表現。



＊投資者謀定而動，港股短期仍以窄幅上落為主＊



港股近日走勢未見明顯方向，主要是市場仍觀望中美兩國能否在本周日（１５日）成功簽署

首階段貿易協議，以及關注聯儲局今日起一連兩日的議息結果及會後聲明，市場會從中檢視聯儲

局的措辭屬於「鷹派」還是「鴿派」，亦因此會影響短期港股走勢。然而，市場依然最重視中美

貿談結果，故相信未有消息前，本星期恆指走勢依然以窄幅上落為主。

觀看圖表，恆指多條主要平均線呈糾纏狀態，ＭＡＣＤ的快線及慢線處於橫行狀態，沒有擴

大或擴闊跡象。加上恆指近１個月的波幅只侷限約２６０００點至２７２００點徘徊，反映後市

缺乏方向，投資者皆靜候消息而動，預料恆指於２６０００點關見支持，頂部２７０００點止步

。

若投資者看好後市，建議投資者小注炒「即日鮮」，或者分注部署較不受經濟環境影響的藥

品股及物管股，惟宜小注為佳，因為美國總統特朗普言論取態較反覆，仍存在向中國加徵關稅的

風險，相信港股後市會持續波動。（ｋｓ）

