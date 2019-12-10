【貿易開戰】美國國會擬推法案禁華府購中國製巴士及列車

《經濟通通訊社１０日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道指，美國國會參眾兩院議員已

達成共識，擬通過國防政策法案，禁止華府使用聯邦資金購買中國製巴士及列車。

消息又指，議員擬禁止軍方購買中國製無人機，因為這些無人機可能在監視美國人，對基礎

設建設可能構成危險。

報道相信，法案主要影響製造鐵路車卡的中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）以

及生產電動巴士的比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）。（ａｌ）（ｚｚ）

