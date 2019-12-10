《經濟通通訊社１０日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道指，美國國會參眾兩院議員已
達成共識，擬通過國防政策法案，禁止華府使用聯邦資金購買中國製巴士及列車。
消息又指，議員擬禁止軍方購買中國製無人機，因為這些無人機可能在監視美國人，對基礎
設建設可能構成危險。
報道相信，法案主要影響製造鐵路車卡的中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）以
及生產電動巴士的比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）。（ａｌ）（ｚｚ）
10/12/2019 10:55
【貿易開戰】美國國會擬推法案禁華府購中國製巴士及列車
《經濟通通訊社１０日專訊》據《華爾街日報》引述消息報道指，美國國會參眾兩院議員已
達成共識，擬通過國防政策法案，禁止華府使用聯邦資金購買中國製巴士及列車。
消息又指，議員擬禁止軍方購買中國製無人機，因為這些無人機可能在監視美國人，對基礎
設建設可能構成危險。
報道相信，法案主要影響製造鐵路車卡的中國中車（０１７６６）（滬：６０１７６６）以
及生產電動巴士的比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）。（ａｌ）（ｚｚ）
|國際動態10/12/2019
新西蘭懷特島火山爆發 5死逾10傷
|生財有道09/12/2019
郭思治講座反應熱烈看好恒指破頂 推介恒指成份股兼講泰國樓市
|FOCUS09/12/2019
【FOCUS】內地出口連衰四月 「穩增長」需防後遺症
|生財有道09/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：舜宇135元水平吸納
|興證快訊09/12/2019
赤字再臨
|國際動態09/12/2019
英周四大選 保守黨領先優勢收窄
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰