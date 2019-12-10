《談國論企－黎偉成》中國進口１１月回升仍受困美貿戰

《談國論企》中國對美國的進出口雙邊貿易於２０１９年１１月份無疑繼續受到美所挑起的

貿戰衝擊，惟整體外貿發展和表現相對不差，特別是對歐盟、東盟和「一帶一路」沿線國家的往

來保持穩定的發展，而進口更是連跌三個月後的再度回升，反映出以供給側結構性改革為主的政

策促內需反覆增強。國民經濟在環球經貿不明朗困境下尚有不錯的表現，如化美貿戰甚至簽平等

互利協議，相信中國有更大的發展空間和力度。



＊內需穩增和對歐亞貿易續升使進口殷切＊



來自中國海關總署所發布的資料，中國的進出口對外貿易最新發展的重點，有（甲）進口於

日２０１９年１１月有頗是不錯的表現，因所達之１﹒２９萬億元（人民幣．下同），同比增長

２﹒５％，結束１０月份跌２﹒５％和９月、８月份分別回落６﹒２％與２﹒６％的三連跌，並

使前１１萬億元基本持平於上年同期的１２﹒９５萬億元。

從大宗商品的進口結構分析，工商業經營生產及居民生活所需保持相對穩定增長，其中（Ｉ

）主要能源的進口強烈，特別是（ｉ）原油於２０１９年前１１個月輸入４﹒６２億噸，同比增

長１０﹒５％，乃受惠於進口每噸平均價格３２７３元同比下跌５﹒１％，但（ｉｉ）成品油即

使跌價３﹒４％，期內的進日量２７２５萬噸卻減少１０﹒６％，因進口的原油數量實在太大和

價格的跌幅更甚，而（ｉｉｉ）煤的進口更達２﹒９９億噸同比增加１０﹒２％，因噸價大跌７

﹒４％至５３６﹒２元。

進口回落的項目，有（ＩＩ）鐵礦砂因噸價６５８﹒５元而飆升４１﹒２％，但進口量

９﹒７億噸也只是略減０﹒７％，需求尚在。

反而（ＩＩＩ）中國所進口的大豆所達７８９７萬噸同比仍減４﹒１％，乃於噸價當回落３

％至２７３７元的環境底下所減，我之解讀為該是中國所進口的美國大豆續減，作為反制美國對

華主動掀起的貿戰的其中重要措施。

同樣有良性啟示，者為（乙）中國對美國以外的多個市場的進出口貿易有不同程度的改善，

包括（１）歐盟進出口於１－１１月份累計４﹒４萬億元同比增長７﹒７％，低於前此，乃因歐

盟輸華１﹒７３萬億元同比僅增４﹒９％，而中對歐出口２﹒６７萬億元尚增９﹒５％之所致；

（２）對東盟進出口３﹒９８萬億元增１２﹒７％，和（３）對日本進出口１﹒９７萬億元則稍

跌０﹒５％。

（４）中國對「一帶一路」沿線國家的貿易往來，發展更是甚為迅速：進出口貿易於

２０１９年１－１１月份累計８﹒５５萬億元同比增長９﹒９％，較１－１０月份７﹒４７萬億

元所增９﹒４％要高，高於整體進出口增幅佔比達２９﹒３％，和高於相關增幅約７﹒５個百分

點。

惹人注目的當然是（乙）對美國的雙邊貿易的持續回落，特別是中國對美國的出口，於

２０１９年１－１１月份累計２﹒６４萬億元同比減少８﹒４％，較１－１０月份２﹒３９萬億

元減６﹒８％和１－９月份２﹒１３萬億減６％多，伸算所得的１１月份同比減２４﹒４％，比

１０月份減少１４％為差，但與９月份所減２４﹒４％持平，而７月份略增０﹒９％為差和上半

年減２﹒６％，足見中國商品輸美於８至１１，有明顯轉壞之況。



＊美對華貿易逆差萬八億顯所掀貿戰失敗＊



此乃受到多個負面因素影響，特別是特朗普於５月份表示要對尚未加徵關稅的中國輸美商品

加徵的同時，甚至擬把已加徵的商品的關稅稅率提升，使美商對華的訂貨和華企接單的態度和策

略更為審慎。美單邊和惡意的加徵關稅劣舉，既使所輸入的中國商品成本、來價相應提升，當地

的進口商和批發商得把部分成本，轉嫁予零售商和消費者，在一定程度削弱中國商品在美國市場

的銷售競爭力，也使消費者捱貴貨。

美貨輸華於２０１９年１－１１月份累計７６３０億元同比減１９﹒５％，所減幅度較之前

有所收窄，仍保持相對大幅減少態勢，理由為（１）中國對特朗普貿戰作被動式的反制加徵關稅

，使美國輸華商品顯然昂貴，不僅令中國境內的進口商改買其他來源地的產品，更足見中國所採

取的反制措施對準美貨弱點，和（２）中國公司企業可以通過在境內購貨，使製造業增加內銷力

度，而美國製造業就有約６０％產品供內銷，是為發達國家的製造業產銷普見模式。料中國會強

化扶持企業力度。

至於中國對美的貿易盈餘於２０１９年前１１個月同比即使減３％，但所涉之數仍高達

１﹒８８萬億元，特朗普對華單挑的貿戰，目的是要贏取來自中國的貿易利益，惟中國對美貿盈

仍可觀，更在另一個角度顯示美方對華貿戰自損的程度，比損人更甚。

中國對外貿易不斷多元化、多邊化的發展，在環球經濟低迷逆境低下確取得良佳成績，特別

是有如斯可觀的外貿盈餘，是足以強化內部建設和內需，確保經濟穩中有進發展和成長。中央經

濟工作會議對經濟於２０１９年的發展政策和定調，堅持穩中求進工作總基調和堅持新發展理念

的同時，更把「堅持推動高質量發展」置於「堅持以供給側續構性改革為主線」之前，充分顯示

中央積極推動經濟由過去數量式提升為質量式發展。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

