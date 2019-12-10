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10/12/2019 09:39

《異動股》森美（７５６）逆市飆一倍，料全年扭虧賺最少３億人幣

　　《經濟通通訊社１０日專訊》森美控股（００７５６）現價上升１２２﹒０２％，報
０﹒２４２元，升破１０天、２０天、５０天及１００天線（０﹒１２２元至０﹒１３８元），
暫升幅最大個股；成交約１２７９萬股，涉資２８５萬元。
　　森美發盈喜，預期截至本年１２月３１日止年度錄得溢利不少於３億人民幣，去年同期則錄
得虧損９７５０萬元人民幣。
　　溢利主要由於一份削債協議導致該集團的負債大幅下降而產生不少於３﹒５億元的收益所致

　　現時，恆生指數報２６４２９，下跌６５點或下跌０﹒２５％，主板成交６６﹒８６億元。
國企指數報１０３８８，下跌１９點或下跌０﹒１９％。
　　上證綜指報２９０９，下跌４點或下跌０﹒１７％，成交１８４﹒９２億元人民幣。
　　深成指報９８４３，下跌３２點或下跌０﹒３３％，成交２９８﹒５２億元人民幣。

　　表列十大升幅個股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　森美控股　　（００７５６）　　　０﹒２４５元　　　上升１２４﹒７７％
　　萬成金屬包裝（０８２９１）　　　０﹒０６３元　　　上升　２１﹒１５％
　　達進東方照明（００５１５）　　　０﹒１００元　　　上升　１２﹒３６％
　　世界華文媒體（００６８５）　　　０﹒３８０元　　　上升　１１﹒７６％
　　九號運通　　（００００９）　　　０﹒１０７元　　　上升　１０﹒３１％

　　太睿國際控股（０１０１０）　　　１﹒１８０元　　　上升　　９﹒２６％
　　盛力達科技　（０１２８９）　　　１﹒４５０元　　　上升　　９﹒０２％
　　樂遊科技控股（０１０８９）　　　２﹒７４０元　　　上升　　８﹒７３％
　　弘達金融控股（０１８２２）　　　０﹒０１３元　　　上升　　８﹒３３％
　　亞洲電視控股（００７０７）　　　０﹒０８６元　　　上升　　７﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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