《中資異動》李寧（０２３３１）突急挫逾７％，一度失守百天線

《經濟通通訊社１０日專訊》李寧（０２３３１）現價跌７﹒２８％，報２３﹒５５元；成

交約７５１萬股，涉資１﹒８４億元。股份盤中低見２３﹒３５元，失守１０天線（２３﹒４９

元），現重回其上。

昨日（９日）李寧首間於澳門的店舖開業，主席李寧攜集團眾高管親臨現場，包括童非、李

小雙、李小鵬、楊威、傅海峯、趙芸蕾、吳敏霞、陳若琳在內的一眾體育明星，一同擔任開幕嘉

賓。

現時，恆生指數報２６４４４點，跌４９點或跌０﹒１９％，主板成交１４９﹒４１億元。

國企指數報１０３９６點，跌１２點或跌０﹒１２％。

上證綜合指數報２９０５點，跌８點或跌０﹒３０％，成交４６０﹒１８億元人民幣。

深證成分指數報９８４５點，跌３０點或跌０﹒３１％，成交７４０﹒２７億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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李寧 （０２３３１） ２３﹒５５元 跌７﹒２８％

裕元集團（００５５１） ２２﹒１０元 跌２﹒６４％

新秀麗 （０１９１０） １７﹒２８元 跌１﹒４８％

普拉達 （０１９１３） ２７﹒５０元 跌３﹒１７％

安踏體育（０２０２０） ７１﹒７５元 跌２﹒９７％

申洲國際（０２３１３） １０６﹒５０元 跌１﹒７５％

波司登 （０３９９８） ３﹒３５元 跌２﹒３３％

滔搏 （０６１１０） ８﹒８５元 跌１﹒４５％

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（ｕｌ）

