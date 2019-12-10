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即市新聞

10/12/2019 10:06

《中資異動》李寧（０２３３１）突急挫逾７％，一度失守百天線

　　《經濟通通訊社１０日專訊》李寧（０２３３１）現價跌７﹒２８％，報２３﹒５５元；成
交約７５１萬股，涉資１﹒８４億元。股份盤中低見２３﹒３５元，失守１０天線（２３﹒４９
元），現重回其上。
　　昨日（９日）李寧首間於澳門的店舖開業，主席李寧攜集團眾高管親臨現場，包括童非、李
小雙、李小鵬、楊威、傅海峯、趙芸蕾、吳敏霞、陳若琳在內的一眾體育明星，一同擔任開幕嘉
賓。
　　現時，恆生指數報２６４４４點，跌４９點或跌０﹒１９％，主板成交１４９﹒４１億元。
國企指數報１０３９６點，跌１２點或跌０﹒１２％。
　　上證綜合指數報２９０５點，跌８點或跌０﹒３０％，成交４６０﹒１８億元人民幣。
　　深證成分指數報９８４５點，跌３０點或跌０﹒３１％，成交７４０﹒２７億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　（０２３３１）　　２３﹒５５元　　　跌７﹒２８％
　　裕元集團（００５５１）　　２２﹒１０元　　　跌２﹒６４％
　　新秀麗　（０１９１０）　　１７﹒２８元　　　跌１﹒４８％
　　普拉達　（０１９１３）　　２７﹒５０元　　　跌３﹒１７％
　　安踏體育（０２０２０）　　７１﹒７５元　　　跌２﹒９７％
　　申洲國際（０２３１３）　１０６﹒５０元　　　跌１﹒７５％
　　波司登　（０３９９８）　　　３﹒３５元　　　跌２﹒３３％
　　滔搏　　（０６１１０）　　　８﹒８５元　　　跌１﹒４５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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