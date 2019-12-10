《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國家衛生健康委辦公廳最新公布《空氣污
染（霾）人群健康防護指南》，其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及長期戶外作業人員
為霾污染防護的三類重點人群，並建議中小學、幼兒園配置空氣淨化器。
今日北京整體處於三級輕度污染。自１２月６日起，受逆溫、高濕等不利氣象條件影響，京
津冀及周邊地區「２＋２６」城市、汾渭平原、河南大部分地區、遼寧和湖北部分地區出現連片
污染過程。專家表示，大範圍靜穩疊加大霧天氣導致污染程度進一步加劇。
10/12/2019 11:44
【駐京專電】國家衛健委：建議中小學及幼兒園配置空氣淨化器
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》國家衛生健康委辦公廳最新公布《空氣污
染（霾）人群健康防護指南》，其中提出老幼孕等敏感人群、慢性病患者以及長期戶外作業人員
為霾污染防護的三類重點人群，並建議中小學、幼兒園配置空氣淨化器。
今日北京整體處於三級輕度污染。自１２月６日起，受逆溫、高濕等不利氣象條件影響，京
津冀及周邊地區「２＋２６」城市、汾渭平原、河南大部分地區、遼寧和湖北部分地區出現連片
污染過程。專家表示，大範圍靜穩疊加大霧天氣導致污染程度進一步加劇。
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