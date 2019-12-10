《午市前瞻》港股目前估值偏低，２６０００點有足夠支持

《經濟通通訊社１０日專訊》美股隔晚（９日）三大指數全線走低，市場關注中美貿易協議

的落實、聯儲局今日起一連兩日議息結果及會後聲明。港股今早亦跟隨低開１１５點，跌幅一度

加深至１３９點低見２６３５５。其後內房股表現造好，帶動港股跌幅收窄，更曾倒升３２點高

見２６５２７點。不過，市場仍然欠缺方向，最終恆指半日收報２６４７１，跌２３點或跌

０﹒０９％，主板成交３３７﹒９３億元。國企指數報１０４０２，跌５點。

內地Ａ股亦向下，上證綜合指數報２９０８點，跌５點。深證成分指數報９８６２點，跌

１３點，兩市合並成交２５７６﹒１７億元人民幣。



＊體品股沽壓大，申洲最差藍籌＊



體品股全線向下，申洲國際（０２３１３）跌２﹒８６％，報１０５﹒３元，暫表現最差藍

籌；安踏體育（０２０２０）獲交銀維持「中性」評級，目標價由５５元上調至７１元，惟半日

走低３﹒２５％，報７１﹒５５元，暫表現最差國指股；李寧（０２３３１）昨日（９日）於澳

門開業首間店舖，惟半日挫５﹒１２％，報２４﹒１元；裕元（００５５１）跌２﹒６４％，報

２２﹒１元；波司登（０３９９８）急挫６﹒４１％，報３﹒２１元。

手遊股普遍上揚，創夢天地（０１１１９）公布，收購樂遊科技（０１０８９）

約６９﹒２１％股權，前者半日滑１﹒９８％，報４﹒４６元，後者漲４﹒３７％，報２﹒６３

元；ＩＧＧ（００７９９）升１﹒２７％，報５﹒５８元；家鄉互動（０３７９８）無升跌，報

２﹒４８元；網龍（００７７７）軟０﹒９６％，報１８﹒６２元。

內地政府下令政府部門於明年始需更換外國牌子及製造的電腦及零件產品，軟件及相關股大

致走高。聯想集團（００９９２）漲１﹒８％，報５﹒１元；中興通訊（００７６３）走高

１﹒８５％，報２２﹒０５元；；中國軟件（００３５４）微升０﹒７３％，報４﹒１３元；擎

天軟件（０１２９７）無升跌，報１﹒４６元。



＊汽車股受捧，吉利升冠藍籌＊



重磅股方面，匯控（００００５）微升０﹒３５％，報５７﹒９元；港交所（００３８８）

軟０﹒２４％，報２４６﹒２元；騰訊（００７００）升０﹒１８％，報３３６﹒８元；建行（

００９３９）無升跌，報６﹒３元；中移動（００９４１）無升跌，報６０元；友邦（０１２９

９）跌０﹒１３％，報７７﹒５元。

汽車股個別走勢，吉利（００１７５）獲花旗唱好，維持「買入」評級，目標價１９﹒９元

，半日漲１﹒４８％，報１５﹒０６元，暫表現最佳藍籌；廣汽（０２２３８）

揚０﹒２３％，報８﹒８１元；華晨中國（０１１１４）微升０﹒７２％，報８﹒３７元；不過

，長城汽車（０２３３３）１１月汽車銷量按年跌約１３﹒０８％至１１﹒５萬輛，半日挫２﹒

７６％，報５﹒６３元；東風集團（００４８９）無升跌，報７﹒７元。

內房股個別表現，碧桂園（０２００７）前１１個月的權益合同銷售額按年增長１０﹒２％

至約５３９８﹒４億元人民幣，半日微漲０﹒７１％，報１１﹒４元；中海外（００６８８）升

０﹒７２％，報２７﹒９５元；華潤置地（０１１０９）無升跌，報３５﹒９元；融創中國

（０１９１８）軟０﹒９３％，報４２﹒４元；萬科企業（０２２０２）滑０﹒１７％，

報２９﹒７５元。



＊葉尚志：安踏李寧累升不少，短線續有調整壓力＊



美國將於本周四（１９日）香港時間凌晨公布年內最後一次議息結果，周日（１５日）更是

美國對中國價值１６００億美元的進口商品加徵關稅的最後期限。第一上海首席策略師葉尚志表

示，近期投資者表現較為謹慎，反映其正等待多個重大消息，令港股表現反覆。不過，港股目前

估值偏低，低位支撐力足夠，料年底前恆指會於２６０００點至２７０００點反覆靠穩。至於議

息結果方面，他預期局方將維持利率不變，值得關注的是會後聲明對明年利率及經濟評估等看法

。

個股方面，李寧早段曾最多急挫逾８％失守百天線，安踏亦最多跌３﹒３％。葉尚志續稱，

相關板塊會繼續回吐，因兩者今年以來己累升不少，市場對兩者今年業績增長亦有所顧慮，料年

底前相關板塊仍會有調整壓力。（ｎｓ，ｊｔ）

