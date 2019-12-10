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即市新聞

10/12/2019 15:25

《美元走勢－羅明立》美匯仍有較大機會下試９７﹒１０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒６６　　　１０８﹒５３　　　１０８﹒５８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０７１　　　１﹒１０６１　　　１﹒１０６４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１５６　　　１﹒３１３５　　　１﹒３１３９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８８３　　　０﹒９８６９　　　０﹒９８７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２８９　　　７﹒８２４９　　　７﹒８２７５
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》投資者觀望中美貿易談判進展，以及聯儲局跟歐洲央行本周舉行今年最後一次
議息會議的結果，預料匯市將會較為波動。美匯指數暫時處於區間上落，仍然有較大機會下試
９７﹒１０。
　　德國公布１０月未經季節調整的貿易帳，順差達到２１５億歐元，高於預期的１９３億歐元
；同期，未經季節調整的經常帳達２２７億歐元，亦高於預期的２００億歐元，主要由於德國出
口增長理想。另外，歐元區１２月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數為０﹒７，高於預期的負４﹒９
，反映區內投資環境改善，令投資者信心增加。歐元短線料於１﹒０９８０至１﹒１１８０波動
，後市較大機會向上挑戰阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０８﹒２０　　　１０９﹒４０　　　１０７﹒７５
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１０６０　　　１﹒１１７０　　　１﹒１０３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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