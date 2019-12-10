《美元走勢－羅明立》美匯仍有較大機會下試９７﹒１０

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒６６ １０８﹒５３ １０８﹒５８

歐元╱美元 １﹒１０７１ １﹒１０６１ １﹒１０６４

英鎊╱美元 １﹒３１５６ １﹒３１３５ １﹒３１３９

美元╱瑞郎 ０﹒９８８３ ０﹒９８６９ ０﹒９８７７

美元╱港元 ７﹒８２８９ ７﹒８２４９ ７﹒８２７５

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《美元走勢》投資者觀望中美貿易談判進展，以及聯儲局跟歐洲央行本周舉行今年最後一次

議息會議的結果，預料匯市將會較為波動。美匯指數暫時處於區間上落，仍然有較大機會下試

９７﹒１０。

德國公布１０月未經季節調整的貿易帳，順差達到２１５億歐元，高於預期的１９３億歐元

；同期，未經季節調整的經常帳達２２７億歐元，亦高於預期的２００億歐元，主要由於德國出

口增長理想。另外，歐元區１２月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數為０﹒７，高於預期的負４﹒９

，反映區內投資環境改善，令投資者信心增加。歐元短線料於１﹒０９８０至１﹒１１８０波動

，後市較大機會向上挑戰阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０８﹒２０ １０９﹒４０ １０７﹒７５

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１０６０ １﹒１１７０ １﹒１０３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

