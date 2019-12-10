受爭議的橫洲項目公布可行性報告，將會興建１﹒３萬伙，預計需要收地多達８公頃，並公
布發展時間表，計劃在２０２５年完成收地，最快要２０３３年才能落成，相較舊有時間表延遲
多達７年。
位於元朗西北面的橫洲，政府曾經計劃收地發展多達１﹒７萬伙公屋，及後當局決定分期發
展，先發展永寧村一帶的綠化地，而屬於棕地部分則納入第二、三期計劃，引起社會關注。
政府早前曾經在２０１２年完成的橫洲公屋發展及元朗工業邨擴展的規劃及工程研究，當時
預計第２、３期的公屋項目將會在２０２６年完成。《香港經濟日報》
10/12/2019 08:30
【土地供應】橫洲收地８公頃建屋，最快２０３３年落成
受爭議的橫洲項目公布可行性報告，將會興建１﹒３萬伙，預計需要收地多達８公頃，並公
布發展時間表，計劃在２０２５年完成收地，最快要２０３３年才能落成，相較舊有時間表延遲
多達７年。
位於元朗西北面的橫洲，政府曾經計劃收地發展多達１﹒７萬伙公屋，及後當局決定分期發
展，先發展永寧村一帶的綠化地，而屬於棕地部分則納入第二、三期計劃，引起社會關注。
政府早前曾經在２０１２年完成的橫洲公屋發展及元朗工業邨擴展的規劃及工程研究，當時
預計第２、３期的公屋項目將會在２０２６年完成。《香港經濟日報》
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