消息指中電及港燈加電費約５％，紓困措施或抵銷大部分加幅

《經濟通通訊社１０日專訊》中電（００００２）及港燈（０２６３８）下午將在立法會經

濟發展事務委員會，交代明年電費調整幅度。消息指，兩電加幅將低於５年發展計劃中的預測加

幅，即中電的加幅低於５﹒９％，港燈加價少於８﹒９％。

消息亦指，港燈加電費約５％，中電加幅則較低。

政府去年推出電費紓緩計劃，每戶每月可獲５０港元補貼，今年８月政府再推出每戶

２０００元的電費補貼，受惠於該紓困措施，預料可抵銷大部分家庭的電費加幅。（ｃｗ）

