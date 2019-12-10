  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2019 16:55

港燈明年加價５﹒２％，計及紓緩補貼近全部客戶明年電費支出下降

　　《經濟通通訊社１０日專訊》港燈（０２６３８）宣布明年加價５﹒２％，即電費需要上調
每度電６﹒３仙（為１２６﹒４仙），低於發展計劃批准的１３０﹒８仙或８﹒９％加幅，不過
，若果撇除兩項「特別回扣」大減的影響，上調幅度僅為１﹒７％。明年電費在調整後，仍然與
十年前的電費相若，雖然期間的通脹接近３０％。
　　今次電費檢討，港燈特別考慮到受當前社會事件衝擊的客戶，特別中小企，因此會推出一系
列措施，以紓緩對它們的影響，包括豁免部分客戶頭六個月的電費加幅；亦會為基層家庭派發現
金飲食劵，到中小企食肆使用。
金飲食劵，到中小企食肆使用。

＊逾三成的住宅客戶無需繳交電費＊

　　港燈的措施，連同政府提出的電費補貼計劃，有助減輕客戶明年的電費開支。預計幾乎全部
港燈客戶，明年的電費支出會較今年為低；另外超過三成的住宅客戶，平均計算更加無需繳交電
費。
　　港燈解釋，為了配合政府減排減碳的政策，公司在未來幾年，需要大幅增加天然氣發電，因
此資本開支及燃料成本亦需要相應增加。另一方面，港燈在過去３年，一直提供兩項大額「特別
回扣」，向客戶退回政府多收港燈的差餉地租，以及積存的燃料費結餘。單在今年，兩項「特別
回扣」一共每度電４﹒６仙。至今有關的結餘已經所剩無幾，所以港燈明年不能再繼續提供同等
額度的回扣。回扣大減，即時會在明年的電費反映。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
剖析天下10/12/2019
【決勝唐寧街】保守黨料壓工黨重奪半數 英鎊急升小心高追風險
FOCUS10/12/2019
【FOCUS】郵儲行回A無神話 明年「錢緊」恐更甚
生財有道10/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：石藥16元以下博反彈
國際動態10/12/2019
新西蘭懷特島火山爆發 5死逾10傷
生財有道09/12/2019
郭思治講座反應熱烈看好恒指破頂 推介恒指成份股兼講泰國樓市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金