港燈明年加價５﹒２％，計及紓緩補貼近全部客戶明年電費支出下降

《經濟通通訊社１０日專訊》港燈（０２６３８）宣布明年加價５﹒２％，即電費需要上調

每度電６﹒３仙（為１２６﹒４仙），低於發展計劃批准的１３０﹒８仙或８﹒９％加幅，不過

，若果撇除兩項「特別回扣」大減的影響，上調幅度僅為１﹒７％。明年電費在調整後，仍然與

十年前的電費相若，雖然期間的通脹接近３０％。

今次電費檢討，港燈特別考慮到受當前社會事件衝擊的客戶，特別中小企，因此會推出一系

列措施，以紓緩對它們的影響，包括豁免部分客戶頭六個月的電費加幅；亦會為基層家庭派發現

金飲食劵，到中小企食肆使用。

金飲食劵，到中小企食肆使用。



＊逾三成的住宅客戶無需繳交電費＊



港燈的措施，連同政府提出的電費補貼計劃，有助減輕客戶明年的電費開支。預計幾乎全部

港燈客戶，明年的電費支出會較今年為低；另外超過三成的住宅客戶，平均計算更加無需繳交電

費。

港燈解釋，為了配合政府減排減碳的政策，公司在未來幾年，需要大幅增加天然氣發電，因

此資本開支及燃料成本亦需要相應增加。另一方面，港燈在過去３年，一直提供兩項大額「特別

回扣」，向客戶退回政府多收港燈的差餉地租，以及積存的燃料費結餘。單在今年，兩項「特別

回扣」一共每度電４﹒６仙。至今有關的結餘已經所剩無幾，所以港燈明年不能再繼續提供同等

額度的回扣。回扣大減，即時會在明年的電費反映。（ｃｌ）

