戴德梁行：新按保刺激作用短暫，明年上半年樓價最多跌１５％

《經濟通通訊社１０日專訊》戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝

鴻表示，受中美貿易戰及本地社會衝突雙重打擊，下半年樓市市道轉差及成交減少，預期今年全

年樓價升幅將收窄至５％。儘管放寬樓市按揭保險對市場有短暫刺激作用，但由於不明朗因素持

續，相信社會事件對香港經濟負面影響到明年第二季至第三季才會浮現，相信樓價下調壓力仍在

，預期明年上半年樓價將跌１０％至１５％。

他解釋，在新樓按措施帶動下，１１月住宅成交量按月大增近４９％至５７５６宗，惟近幾

星期交投轉趨疲弱，預料１２月成交量為４０００宗，按月大減３０﹒５％。整體而言，今年第

四季住宅成交量料較上季反彈１２％，全年成交量料達６﹒０６萬宗，按年升６％。他強調，社

會事件對零售及香港經濟有滯後影響，不排除有更多負面情況將在明年下半年浮現。

物業投資市場方面，戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄指，市場投資情緒持續淡靜，

由１月至今只錄得１９４宗１億元或以上的大額交易，遠少於去年全年的４３０宗；若剔除住宅

物業成交量，今年下半年物業投資交投更暴跌逾９０％。

高偉雄續稱，今年投資者沒有平價出售物業的壓力，故對市況多持觀望態度，但隨著明年展

望轉趨負面，令部分業主心理壓力加大，不排除或會在短期內放售物業，預期明年上半年投資市

場交投量將上升。（ｙｗ）

