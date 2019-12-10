《真知灼見－溫灼培》歐央行議息會４大焦點

《真知灼見》市場現在相當關注本周四（１２日）香港時間晚上８：４５歐洲央行的議息會

情況，因為這是新任行長拉加德上任後的首個議息會。至於市場關注的焦點主要有四方面：

首先，前行長德拉吉於９月２６日議息會上宣布由今年１１月起，無限期每月買債２００億

歐元。就當時而言，已有部歐洲央行委員以至有市場分析也覺得這做法是有點過份寬鬆。而最近

所見，歐洲經濟略見改善，如失業率的回落及通脹回升上１％等。現市場關注新行長是否會維持

有關政策，或會否作出修改，給予市場一個該行買債期限。



＊拉加德上任首個議息會＊



其次，市場關心新人事會否有新作風。拉加德日後會否改變歐洲央行在制定貨幣政策時的制

度及其在制定貨幣政策時所關注因素。舉個簡單例子，聯儲局主席鮑威爾暗示不再減息，原因是

他認為美國經濟動力是來自消費。面對美國偏低的失業率，及相對理想的工資增長，鮑威爾認為

這可帶動美國經濟穩步上升因而無需聯儲局再減息。當制定貨幣政策時，拉加德將關注哪些因素

？她的取向將影響日後市場對歐央行貨幣政策的分析方法。

第三，拉加德上任後不斷呼籲歐元區內各國要加大財政政策刺激經濟，不要單依賴歐央行的

貨幣政策。在這方面究竟她有否全盤計劃，針對各成員國多推財政政策？如有，相信這同會影響

日後歐央行在貨幣政策上的決策，並會同時影響歐元匯價。



＊看歐央行評作有何改變＊



第四，拉加德過去也一直呼籲各國要關注氣候變化。當日後歐央行在買債時，又會否加上氣

氛變化作為條件。例如某某成員國如在環保上做得比較好，歐央行會否在買債時增其比重？又或

對於這些在氣氛變化上做得比較差的國家，歐央行又會否買少來自這些國家的債？如答案是會，

這可能同會影響日後整個歐洲債券市場變化。

所以本周歐洲央行的議息會重點不在於貨幣政策的變化上，因為很大機會歐央行將維持所有

政策不變。相反，重點在於看拉加德議息會後的聲明，看她將如何改變歐央行的運作及制定貨幣

政策上的操作。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

