  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2019 12:47

《匯海澤言－葉澤恆》英大選踏入直路，料公布結果前英鎊窄幅上落

　　《匯海澤言》踏入１２月，又是時候與眾投資者展望未來一年匯市的表現。先從宏觀經濟及
政治環境角度入手，中美貿易談判仍未達成首階段貿易協議，英國脫歐再度引發提早大選，中東
及北韓局勢動盪，均似乎是今年以來的主要話題。美國經濟持續了超過十年的擴張後，似乎又走
到了一個盡頭。總統特朗普的醜聞，可能隨時令其被彈劾之餘，更可能令共和黨失去領導美國的
能力。美國製造業ＰＭＩ指數已經連續四個月低於５０水平，對其經濟亦帶來警號。
　　明年是美國大選年，根據以往經驗，除非美國經濟特別差，或通脹走高，否則聯儲局明年大
部分時間都可能維持利率不變，以免被指影響選舉結果。但如果美國經濟真的如預料持續回軟的
話，聯儲局將在明年第四季可能再度下調利率。預料美匯指數在１００水平阻力很大，而支持位
分別在９２及９５水平。

＊英國大選前的最後分析＊

　　英國大選已經踏入最後直路，多個民調均顯示，保守黨領先工黨大約９至１４個百分點。雖
然保守黨似乎有機會獲勝，但投資者不要忘記以往兩次英國民眾創造的歷史。第一，在大家沒有
預計下，英國人竟然會選擇脫歐洲。第二，前首相文翠珊本希望趁民望高之際，在提早大選時拿
下更多國會席位，結果卻事與願違。保守黨不但損失了議席，更需要與其他細小政黨組成聯盟政
府。
　　在目前環境下，似乎市場略為相信英國是次大選會由保守黨獲勝，但要留意獲得的議席未必
大幅增加。第二，即使保守黨獲得更多議席，亦難保黨員可能支持留歐或支持更硬脫歐。因此，
英鎊兌美元近日在１﹒３１至１﹒３２之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS10/12/2019
【FOCUS】郵儲行回A無神話 明年「錢緊」恐更甚
生財有道10/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：石藥16元以下博反彈
國際動態10/12/2019
新西蘭懷特島火山爆發 5死逾10傷
生財有道09/12/2019
郭思治講座反應熱烈看好恒指破頂 推介恒指成份股兼講泰國樓市
FOCUS09/12/2019
【FOCUS】內地出口連衰四月 「穩增長」需防後遺症
生財有道09/12/2019
《開市Good Morning》溫傑：舜宇135元水平吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金