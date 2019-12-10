《匯海澤言－葉澤恆》英大選踏入直路，料公布結果前英鎊窄幅上落

《匯海澤言》踏入１２月，又是時候與眾投資者展望未來一年匯市的表現。先從宏觀經濟及

政治環境角度入手，中美貿易談判仍未達成首階段貿易協議，英國脫歐再度引發提早大選，中東

及北韓局勢動盪，均似乎是今年以來的主要話題。美國經濟持續了超過十年的擴張後，似乎又走

到了一個盡頭。總統特朗普的醜聞，可能隨時令其被彈劾之餘，更可能令共和黨失去領導美國的

能力。美國製造業ＰＭＩ指數已經連續四個月低於５０水平，對其經濟亦帶來警號。

明年是美國大選年，根據以往經驗，除非美國經濟特別差，或通脹走高，否則聯儲局明年大

部分時間都可能維持利率不變，以免被指影響選舉結果。但如果美國經濟真的如預料持續回軟的

話，聯儲局將在明年第四季可能再度下調利率。預料美匯指數在１００水平阻力很大，而支持位

分別在９２及９５水平。



＊英國大選前的最後分析＊



英國大選已經踏入最後直路，多個民調均顯示，保守黨領先工黨大約９至１４個百分點。雖

然保守黨似乎有機會獲勝，但投資者不要忘記以往兩次英國民眾創造的歷史。第一，在大家沒有

預計下，英國人竟然會選擇脫歐洲。第二，前首相文翠珊本希望趁民望高之際，在提早大選時拿

下更多國會席位，結果卻事與願違。保守黨不但損失了議席，更需要與其他細小政黨組成聯盟政

府。

在目前環境下，似乎市場略為相信英國是次大選會由保守黨獲勝，但要留意獲得的議席未必

大幅增加。第二，即使保守黨獲得更多議席，亦難保黨員可能支持留歐或支持更硬脫歐。因此，

英鎊兌美元近日在１﹒３１至１﹒３２之間上落。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

