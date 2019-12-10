觀望議息及貿易協議進展，恒指全日僅跌５８點報２６４３６點

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股回吐，亞洲股市普遍低開低收，港股方面今早則低逾

百點，市場關注中美首階段貿易協議可否在周日（１５日）前落實簽署，加上美國及歐洲議息臨

近，投資者不敢輕舉妄動。港股今日整體維持窄幅上落格局，在２６３５５點至２６５２７點之

間上落，波幅１７１點。藍籌股申洲（０２３１３）跌近４％，為表現最差之藍籌，而內房及內

險則明顯有追捧。最終恆指收報２６４３６，跌５８點或跌０﹒２２％，失守十天線

（２６４７３點），主板成交６１７億元跌５﹒１４％。國企指數報１０３９５，跌１２點或跌

０﹒１２％。

內地Ａ股輕微反彈，上證綜合指數報２９１７，升２點；深證成份指數報９９１５點，升

３９點或升０﹒４０％，兩市合共成交４６６５﹒９７億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１７％，報５７﹒６元；港交所（００３８８）跌

０﹒５７％，報２４５﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒１８％，報３３６﹒８元；中移動

（００９４１）無升跌，報６０元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒２６％，報７７﹒４元。



＊內房銷售佳中海外受捧，內險股普遍上升＊



內地傳媒報道指，中國３２家房企首１１個月銷售額已達５﹒６萬億元人民幣，已經跑贏去

年全年，消息刺激部分內房造好，中海外（００６８８）升２﹒５２％，報２８﹒４５元，為表

現最佳藍籌；碧桂園（０２００７）漲０﹒３５％，報１１﹒３６元；融創（０１９１８）跌

１﹒２９％，報４２﹒２５元；中國恆大（０３３３３）跌２﹒３３％，報１９﹒２８元；萬科

企業（０２２０２）跌０﹒１７％，報２９﹒７５元。

中國太平（００９６６）旗下太平再保險行政總裁劉世宏今日表示，去年廣東與香港保費收

入接近，兩地分別各約５０００億元，相信兩地保險融合發展機遇巨大，內險股今日表現漲紅，

中國太平升１﹒８６％，報１８﹒６４元；中國太保（０２６０１）漲１﹒６％，報２８﹒５元

；財險（０２３２８）走高１﹒７４％，報９﹒３４元；新華保險（０１３３６）升２﹒６１％

報３１﹒５元；人保（０１３３９）升０﹒３２％，報３﹒１５元。

長汽（０２３３３）股價表現走弱，該公司公布１１月汽車銷量約１１﹒５萬輛，按年跌約

１３﹒０８％，今日股價挫２﹒２５％報５﹒６６元；吉利（００１７５）有大行花旗唱好並列

為首選，但股價只升０﹒２７％，報１４﹒８８元；華晨中國（０１１１４）升０﹒１２％，報

８﹒３２元；廣汽集團（０２２３８）升１﹒４８％，報８﹒９２元。



＊半導體連日漲，食品股、體品股回吐＊



有分析指出，中國１０月集成電路單月出口額同比增長９﹒４６％至９３﹒１７億美元，半

導體市場走勢回暖，相關股份造好，ＡＳＭ太平洋（００５２２）升０﹒８４％，報１０７﹒７

元；華虹半導體（０１３４７）升６﹒４４％，報１８﹒５２元；康特隆（０１９１２）漲

５﹒２６％，報２元；太睿國際（０１０１０）升６﹒４８％，報１﹒１５元；中芯

（００９８１）升２﹒９６％，報１１﹒１４元。

聖誕節前食品股普遍低走，中國旺旺（００１５１）跌１﹒５７％，報６﹒９１元；百威亞

太（０１８７６）跌０﹒８７％，報２８﹒５元；華潤啤酒（００２９１）跌１﹒９２％，報

４０﹒８元；蒙牛乳業（０２３１９）跌１﹒２９％，報３０﹒５元；達利食品（０３７９９）

跌２﹒０７％，報５﹒６８元。

體品股見獲利回吐，安踏（０２０２０）跌４﹒３３％，報７０﹒７５元；李寧

（０２３３１）軟６﹒３％報２３﹒８元。

澳門輕軌第一期今日終於開通，惟濠賭股今日未見受刺激而造好，股價普遍下挫，銀河娛樂

（０００２７）跌０﹒６７％，報５１﹒６５元；新濠國際（００２００）挫３﹒４７％報

１８﹒９元；澳博控股（００８８０）跌１﹒１％，報８﹒０８元；永利澳門（０１１２８）跌

１﹒５２％，報１６﹒９元；金沙中國（０１９２８）跌０﹒６８％，報３６﹒６５元；美高梅

中國（０２２８２）跌１﹒１８％，報１１﹒７６元。（ｕｌ）

