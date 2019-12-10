《雅談保險－吳詩雅》借助電子小工具，醫保理賠暢無憂

《雅談保險》患病住院無疑需要時間療養休息，但對不少醫保投保人來說，出院後申請理賠

可能需要花上不少心力。有時候，理賠需要填報的資料繁多，而且過程繁複，就如意外入院後透

過紙本提交申請，動輒便要填報多達２０至３０項資料，並要影印和郵寄多份文件，令遞交文件

時有所遺漏，或甚至在投遞時遺失文件，變相延誤整個理賠過程。



＊電子化理賠，省時便捷＊



所以，筆者認為理想的理賠過程，應該要「省時、簡單、便捷」，才能符合繁忙都市人對保

險服務的期望。有見及此，業界近年致力研發各種電子理賠小工具，務求提升理賠流程與效率。

與紙本理賠申請相比，電子化理賠讓投保人只需利用手機或平板電腦，便能遙距處理大部分申請

程序，一些電子理賠平台更可於３分鐘內完成申請。而這些平台一般會列出所需文件清單，「提

醒」客戶避免遺漏；客戶更只需上載軟體版文件，便可減少寄失風險。

在支付方式上，去年已有保險商開始以快速支付系統「轉數快」支援繳交保費和申請部分理

賠。選擇以「轉數快」為支付方式的投保人，最快可在理賠獲批後１０分鐘收取理賠金額，毋須

再等候保險公司寄出支票。



＊毋須墊支，增財務彈性＊



另外，亦有一些專為住院客戶而設的數碼平台，投保人在入院前向理財顧問提出申請，便可

啟動入院程序。醫院在病人出院後會自動以電子加密方式，將有關醫療檔案傳送至保險公司，客

戶毋須另外提交理賠表格和住院正本收據。

在某些情況下，門診免找數服務也大派用場。倘若投保人需要進行如胃鏡或腸鏡等毋需住院

的日間手術，他們只要在診症前登記，便可到指定網絡診所預約手術，保險公司會以受保人名義

支付款項。只有在理賠完成後，醫療開支高於合資格保障應支付的賠償額，保險公司才會發出

「差額付款通知書」，而病人毋須預先墊支手術費用。這除了增加財務彈性，亦避免他們因籌集

手術款項而延誤病情。

筆者相信保險業電子化已是大勢所趨，待區塊鏈技術和人工智能的應趨向成熟，相信會不斷

顛覆保險業界發展。雖然電子小工具不斷提升客戶體驗，不過專業的理財顧問團隊，在理賠程序

中仍能提供寶貴意見和耐心跟進，是服務不可或缺的一環。他們讓客戶得到保障之外，亦能實時

提供最貼心的專業意見。只有人才與科技二合為一，才能為保險業帶來全新機遇。

《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

