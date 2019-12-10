《股金豐采－涂國彬》英鎊表現強勁

《股金豐采》近期英鎊的表現相當搶眼。英國大選即將在１２月１２日舉行，近在眼前，這

直接影響到脫歐的進程。由於約翰遜領導的保守黨極有可能贏得多數席位，如果真的如此，脫歐

協議有望在明年１月底前通過，英國將按照約翰遜的脫歐協定版本方式脫歐。反之如果工黨贏得

大多數席位，脫歐協議或遙遙無期，或有二次公投，如此令英國的政治局勢繼續不穩定。眼下英

鎊獲得上行動力，從本月開始不但突破１﹒２８至１﹒３０的運行區間，更是愈升愈有，１２月

９日一度高見１﹒３１８１，離１﹒３２一線非常接近。



＊美元年內漲幅有限＊



相對而言，美匯指數除了在１０月創新年內新高９９﹒６６７後，第四季度走勢疲弱。雖然

能夠企穩９７水平，但缺乏足夠的上行動能。美聯儲已經在不同場合表達態度，即短期內不會有

新的行動，這讓美匯指數對於數據表現更敏感。１２月第一周的數據好壞不一，起初製造業數據

疲弱拖累美元急跌，隨後非農報告給投資者帶來驚喜，美匯指數目前保持區間震盪，大概率今年

內不會突破１０月高位。周內議息會議的重點在美聯儲對於未來貨幣政策的態度。



＊貿談相關貨幣波幅增＊



此外，中美貿易關係談談打打停停，１２月中是加徵關稅實施的限期，市場氣氛難免緊張，

恐慌指數ＶＩＸ開始恢復波幅。日圓從９月開始回吐漲幅，本月上漲的動能有所增加。人民幣在

１１月初一度升破６﹒９５，但又很快跌回７水平下方。料相關貨幣波幅進一步擴大。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

