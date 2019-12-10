《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》ＭＳＣＩ上周四（５日）在官網宣布剔除
上海臨港（滬：６００８４８），這一決定於今日生效。
ＭＳＣＩ表示，之所以剔除上海臨港是因為它不再滿足ＭＳＣＩ最低流通市值相關要求。
上海臨港上周一（２日）向包括建工投資、普洛斯在內的９名特定投資者合計非公開發行
１﹒９８億股股份，共募集配套資金４７﹒７億元人民幣，購買相關資產。定增獲配股票需要鎖
定１２個月到３６個月。實施定增後，上海臨港不再滿足ＭＳＣＩ關於最低流動市值的要求，
ＭＳＣＩ由此選擇剔除上海臨港。
10/12/2019 09:08
【駐滬專電】ＭＳＣＩ剔除上海臨港今日生效
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》ＭＳＣＩ上周四（５日）在官網宣布剔除
上海臨港（滬：６００８４８），這一決定於今日生效。
ＭＳＣＩ表示，之所以剔除上海臨港是因為它不再滿足ＭＳＣＩ最低流通市值相關要求。
上海臨港上周一（２日）向包括建工投資、普洛斯在內的９名特定投資者合計非公開發行
１﹒９８億股股份，共募集配套資金４７﹒７億元人民幣，購買相關資產。定增獲配股票需要鎖
定１２個月到３６個月。實施定增後，上海臨港不再滿足ＭＳＣＩ關於最低流動市值的要求，
ＭＳＣＩ由此選擇剔除上海臨港。
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