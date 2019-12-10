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10/12/2019 17:19

【聚焦數據】人行：１１月末社會融資規模存量同比增長１０﹒７％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，初步統計，１１月末社會融資規模存量為
２２１﹒２８萬億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒７％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為１５０﹒５萬億元，同比增長１２﹒５％；對實
體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１５萬億元，同比下降６﹒９％；委托貸款餘額為
１１﹒５７萬億元，同比下降８﹒２％；信托貸款餘額為７﹒５５萬億元，同比下降３﹒７％；
未貼現的銀行承兌匯票餘額為３﹒２３萬億元，同比下降１２﹒６％；企業債券餘額為
２３﹒０９萬億元，同比增長１３﹒６％；地方政府專項債券餘額為９﹒４１萬億元，同比增長
３０﹒２％；非金融企業境內股票餘額為７﹒３１萬億元，同比增長４﹒５％。
　　從結構看，１１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的６８％，
同比高１﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比１％，同比低０﹒２個
百分點；委托貸款餘額佔比５﹒２％，同比低１﹒１個百分點；信托貸款餘額佔比３﹒４％，同
比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒５％，同比低０﹒４個百分點；企業
債券餘額佔比１０﹒４％，同比高０﹒２個百分點；地方政府專項債券餘額佔比４﹒３％，同比
高０﹒７個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百分點。（ｃａ）

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