【豬價飛天】農業農村部：上月全國生豬存欄１２個月後首回升

《經濟通通訊社１０日專訊》農業農村部表示，近期生豬生產出現轉折性積極變化，生豬存

欄和能繁母豬存欄雙雙探底回升。其中１１月份生豬存欄環比增長２％，自去年１１月份以來首

次回升；能繁母豬存欄環比增長４％，連續２個月回升。

同時，規模豬場生產恢復勢頭強勁，豬飼料產銷量持續增長，後備母豬銷量回升。１１月份

全國年出欄５０００頭以上規模豬場的生豬和能繁母豬存欄環比增幅分別為１﹒９％和

６﹒１％，連續３個月環比增長。１１月份豬飼料產量環比增長６﹒９％，連續３個月環比增長

。據對重點種豬企業跟蹤監測，１１月份二元後備母豬銷量環比增長２５﹒９％，表明養殖場戶

補欄增養信心進一步增強。



＊１２月首周瘦肉型白條豬肉出廠價環比漲近一成＊



不過，豬肉價格經歷連續四周回落後，隨著元旦新春臨近，再有翹尾勢頭。據農業農村部信

息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，２０１９年第４９周（即１２月２日－１２月６

日，１６省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤４４﹒９３元人民幣

，環比漲９﹒７％，同比漲１５０﹒４％。

最新公布的內地ＣＰＩ數據則顯示，２０１９年１１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同

比上漲４﹒５％，高於市場預期的４﹒３％，續創近８年新高，上月同比漲３﹒８％。其中，豬

肉價格上漲１１０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒６４個百分點。（ｗｌ）

