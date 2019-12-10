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10/12/2019 10:08

【豬價飛天】農業農村部：上月全國生豬存欄１２個月後首回升

　　《經濟通通訊社１０日專訊》農業農村部表示，近期生豬生產出現轉折性積極變化，生豬存
欄和能繁母豬存欄雙雙探底回升。其中１１月份生豬存欄環比增長２％，自去年１１月份以來首
次回升；能繁母豬存欄環比增長４％，連續２個月回升。
　　同時，規模豬場生產恢復勢頭強勁，豬飼料產銷量持續增長，後備母豬銷量回升。１１月份
全國年出欄５０００頭以上規模豬場的生豬和能繁母豬存欄環比增幅分別為１﹒９％和
６﹒１％，連續３個月環比增長。１１月份豬飼料產量環比增長６﹒９％，連續３個月環比增長
。據對重點種豬企業跟蹤監測，１１月份二元後備母豬銷量環比增長２５﹒９％，表明養殖場戶
補欄增養信心進一步增強。

＊１２月首周瘦肉型白條豬肉出廠價環比漲近一成＊

　　不過，豬肉價格經歷連續四周回落後，隨著元旦新春臨近，再有翹尾勢頭。據農業農村部信
息中心和山東卓創資訊股份有限公司聯合監測，２０１９年第４９周（即１２月２日－１２月６
日，１６省（直轄市）瘦肉型白條豬肉出廠價格總指數的周平均值為每公斤４４﹒９３元人民幣
，環比漲９﹒７％，同比漲１５０﹒４％。
　　最新公布的內地ＣＰＩ數據則顯示，２０１９年１１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同
比上漲４﹒５％，高於市場預期的４﹒３％，續創近８年新高，上月同比漲３﹒８％。其中，豬
肉價格上漲１１０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒６４個百分點。（ｗｌ）

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