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即市新聞

10/12/2019 09:47

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１８點子，報７﹒０４２１

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４００，較上個交易日跌５
點子。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１８點子，報７﹒０４２１，上個交易日即期
匯率收盤報７﹒０４０３。
　　瑞穗銀行最新報告稱，對中美達成第一階段貿易協議持謹慎樂觀態度，至少在周末前能達成
協議。一方面，最新數據顯示中國已經兌現購買美國農產品的承諾。另一方面，中國１１月出口
低迷，突顯中國經濟下行壓力加大。而中央政治局會議將穩增長排在首位，表明貿易協議對中國
的重要性，以實現第一個百年目標。（ｃａ）

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