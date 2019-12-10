【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１８點子，報７﹒０４２１

《經濟通通訊社１０日專訊》人民幣兌一美元中間價今報７﹒０４００，較上個交易日跌５

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１８點子，報７﹒０４２１，上個交易日即期

匯率收盤報７﹒０４０３。

瑞穗銀行最新報告稱，對中美達成第一階段貿易協議持謹慎樂觀態度，至少在周末前能達成

協議。一方面，最新數據顯示中國已經兌現購買美國農產品的承諾。另一方面，中國１１月出口

低迷，突顯中國經濟下行壓力加大。而中央政治局會議將穩增長排在首位，表明貿易協議對中國

的重要性，以實現第一個百年目標。（ｃａ）

