【台灣選戰】韓國瑜色情合成照竟由韓粉創作，綠營此前遭無端炮轟

《經濟通通訊社１０日專訊》在台灣，總統及立委選舉大戰已進入白熱化階段，今次大選亦

不免跟隨世界「趨勢」，選民除了研究各人政綱外，還要應對社交網絡上林林總總的假新聞。來

自藍營的總統候選人韓國瑜最近成為了假新聞的受害者，只不過他並非受有心人陷害，而是被友

軍「誤傷」，事件令人啼笑皆非。

韓國瑜競選辦公室昨日召開記者會，並展示一張裸體男女在床上相擁的合成照片，有人把韓

國瑜的樣子「移花接木」到裸男身上，但由於改圖水平不高明，常人一眼便看出非真實照片。韓

競辦發言人鄭照新表示，這張圖片以含沙射影企圖「抹黃」韓國瑜，稱民進黨可能在本周或下周

用這種方式攻擊韓國瑜，呼籲民進黨應以光明正大手段來競選。

但事實上，這張劣質合成照原來是出自「韓粉」之手。堅定挺韓的退役海軍上校黃征輝今早

在臉書上發文表示，不雅照是他一人所為，本來他是以該張圖片配以「眼見為憑？」的文字，以

提醒大家小心假新聞，後來有藍營朋友紛紛叫他刪除，他才撤回該張圖片。

韓競辦表示，既然製圖者已自首，暫時不會報案；在今早記者會上，發言人死撐事件不是「

烏龍」一場，因那張合成照已被有心人士流傳，現在最重要是要遏止這張照片的流傳。



＊國民黨奇招宣傳「２號」，遭抨擊誤導選民＊



另外，蔡英文這邊廂也被假新聞疑雲困擾。國民黨台南市黨部昨天在臉書上載一則圖片，圖

中是民進黨「英德配」的卡通形象，配有「台灣要贏，票投２號」字樣，但２號分明是國民黨「

國政配」的號次，「英德配」則是３號。外界擔憂圖片若在坊間流傳會誤導選民，嚴重影響選舉

公平性。

蔡英文連任辦公室批評國民黨台南市黨部不但偷圖，還嘗試混淆視聽；民進黨副總統參選人

賴清德今日表示，國民黨應取下有關圖片並向民眾澄清，「這一點基本的道德應該要有」。

（ｅｙ）

