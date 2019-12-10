《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今年１１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
１９６﹒１４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％，增速比上月末低０﹒２個百分點，
比上年同期高０﹒２個百分點，低於市場預期的增８﹒４％。
當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５６﹒２５萬億元，同比增長３﹒５％，增速分別比上月末和
上年同期高０﹒２個和２個百分點。流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒４萬億元，同比增長
４﹒８％。當月淨投放現金５７８億元。（ｗｌ）
10/12/2019 17:10
【聚焦數據】內地１１月Ｍ２增速回落至８﹒２％，低於預期
《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，今年１１月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額
１９６﹒１４萬億元（人民幣．下同），同比增長８﹒２％，增速比上月末低０﹒２個百分點，
比上年同期高０﹒２個百分點，低於市場預期的增８﹒４％。
當月，狹義貨幣（Ｍ１）餘額５６﹒２５萬億元，同比增長３﹒５％，增速分別比上月末和
上年同期高０﹒２個和２個百分點。流通中貨幣（Ｍ０）餘額７﹒４萬億元，同比增長
４﹒８％。當月淨投放現金５７８億元。（ｗｌ）
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