  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2019 17:14

【聚焦數據】內地１１月新增人民幣貸款１﹒３９萬億，高於預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，１１月份，人民幣貸款增加１﹒３９萬億元（
人民幣．下同），同比多增１３８７億元，高於市場預期的增１﹒２萬億元。
　　分部門看，住戶部門貸款增加６８３１億元，其中，短期貸款增加２１４２億元，中長期貸
款增加４６８９億元；非金融企業及機關團體貸款增加６７９４億元，其中，短期貸款增加
１６４３億元，中長期貸款增加４２０６億元，票據融資增加６２４億元；非銀行業金融機構貸
款增加２７４億元。
　　１１月末，本外幣貸款餘額１５７﹒５６萬億元，同比增長１１﹒９％。月末人民幣貸款餘
額１５１﹒９７萬億元，同比增長１２﹒４％，增速與上月末持平，比上年同期低０﹒７個百分
點。１１月末，外幣貸款餘額７９４６億美元，同比下降１﹒４％。當月外幣貸款減少３９億美
元，同比少減１３８億美元。

＊１１月人民幣存款增加１﹒３１萬億元＊

　　存款方面，１１月份人民幣存款增加１﹒３１萬億元，同比多增３５７１億元。其中，住戶
存款增加２４６６億元，非金融企業存款增加８６５６億元，財政性存款減少２４５１億元，非
銀行業金融機構存款增加６９７９億元。
　　１１月末，本外幣存款餘額１９７﹒５５萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存款餘額
１９２﹒２８萬億元，同比增長８﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和０﹒８個
百分點。１１月末，外幣存款餘額７４９８億美元，同比增長２﹒５％。當月外幣存款增加１億
美元，同比多增７３億美元。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
剖析天下10/12/2019
【決勝唐寧街】保守黨料壓工黨重奪半數 英鎊急升小心高追風險
FOCUS10/12/2019
【FOCUS】郵儲行回A無神話 明年「錢緊」恐更甚
生財有道10/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：石藥16元以下博反彈
國際動態10/12/2019
新西蘭懷特島火山爆發 5死逾10傷
生財有道09/12/2019
郭思治講座反應熱烈看好恒指破頂 推介恒指成份股兼講泰國樓市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金