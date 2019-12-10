【聚焦數據】內地１１月新增人民幣貸款１﹒３９萬億，高於預期

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，１１月份，人民幣貸款增加１﹒３９萬億元（

人民幣．下同），同比多增１３８７億元，高於市場預期的增１﹒２萬億元。

分部門看，住戶部門貸款增加６８３１億元，其中，短期貸款增加２１４２億元，中長期貸

款增加４６８９億元；非金融企業及機關團體貸款增加６７９４億元，其中，短期貸款增加

１６４３億元，中長期貸款增加４２０６億元，票據融資增加６２４億元；非銀行業金融機構貸

款增加２７４億元。

１１月末，本外幣貸款餘額１５７﹒５６萬億元，同比增長１１﹒９％。月末人民幣貸款餘

額１５１﹒９７萬億元，同比增長１２﹒４％，增速與上月末持平，比上年同期低０﹒７個百分

點。１１月末，外幣貸款餘額７９４６億美元，同比下降１﹒４％。當月外幣貸款減少３９億美

元，同比少減１３８億美元。



＊１１月人民幣存款增加１﹒３１萬億元＊



存款方面，１１月份人民幣存款增加１﹒３１萬億元，同比多增３５７１億元。其中，住戶

存款增加２４６６億元，非金融企業存款增加８６５６億元，財政性存款減少２４５１億元，非

銀行業金融機構存款增加６９７９億元。

１１月末，本外幣存款餘額１９７﹒５５萬億元，同比增長８﹒２％。月末人民幣存款餘額

１９２﹒２８萬億元，同比增長８﹒４％，增速分別比上月末和上年同期高０﹒２個和０﹒８個

百分點。１１月末，外幣存款餘額７４９８億美元，同比增長２﹒５％。當月外幣存款增加１億

美元，同比多增７３億美元。（ｗｌ）

