  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/12/2019 18:01

【豬價飛天】華儲商管中心：將出庫投放競價交易４萬噸凍豬肉

　　《經濟通通訊社１０日專訊》華商儲備商品管理中心發布中央儲備凍豬肉投放競價交易有關
事項的通知，將出庫投放競價交易４萬噸。
　　華儲曾於今年９月連續三次以競價交易方式投放凍豬肉，合計投放３萬噸凍豬肉，以保障國
慶期間市場供應。
　　國家統計局今日公布，２０１９年１１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲
４﹒５％，高於市場預期的４﹒３％，創近８年新高，上月同比漲３﹒８％。其中，豬肉價格上
漲１１０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒６４個百分點。（ｗｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道10/12/2019
香港會計師公會「最佳企業管治大獎」頒26獎項 瑞聲中移動等首獲獎
剖析天下10/12/2019
【決勝唐寧街】保守黨料壓工黨重奪半數 英鎊急升小心高追風險
FOCUS10/12/2019
【FOCUS】郵儲行回A無神話 明年「錢緊」恐更甚
生財有道10/12/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：石藥16元以下博反彈
國際動態10/12/2019
新西蘭懷特島火山爆發 5死逾10傷
生財有道09/12/2019
郭思治講座反應熱烈看好恒指破頂 推介恒指成份股兼講泰國樓市
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet Bonus賞你】皇室堡My Little Pony精品一套

【etnet Bonus賞你】The East x香港電車聖誕禮物包

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金