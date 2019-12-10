【豬價飛天】華儲商管中心：將出庫投放競價交易４萬噸凍豬肉

《經濟通通訊社１０日專訊》華商儲備商品管理中心發布中央儲備凍豬肉投放競價交易有關

事項的通知，將出庫投放競價交易４萬噸。

華儲曾於今年９月連續三次以競價交易方式投放凍豬肉，合計投放３萬噸凍豬肉，以保障國

慶期間市場供應。

國家統計局今日公布，２０１９年１１月份，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比上漲

４﹒５％，高於市場預期的４﹒３％，創近８年新高，上月同比漲３﹒８％。其中，豬肉價格上

漲１１０﹒２％，影響ＣＰＩ上漲約２﹒６４個百分點。（ｗｌ）

