【聚焦數據】內地１１月ＰＰＩ降１﹒４％少預期，降幅略收窄

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，１１月工業生產者出廠價格指數

（ＰＰＩ）同比下降１﹒４％，低市場預期跌１﹒５％；環比下降０﹒１％；工業生產者購進價

格同比下降２﹒２％，環比下降０﹒１％。

１ １１月平均，工業生產者出廠價格比去年同期下降０﹒３％，工業生產者購進價格下降

０﹒７％。

國家統計局城市司高級統計師沈贇表示，從環比看，在主要行業中，漲幅擴大的有燃氣生產

和供應業，上漲１﹒１％，比上月擴大０﹒８個百分點；非金屬礦物製品業，上漲０﹒８％，擴

大０﹒４個百分點。由漲轉降的有有色金屬礦採選業，下降１﹒６％；石油、煤炭及其他燃料加

工業，下降１﹒０％；化學原料和化學製品製造業，下降１﹒０％。降幅擴大的有化學纖維製造

業，下降１﹒９％；黑色金屬礦採選業，下降１﹒６％；煤炭開採和洗選業，下降０﹒５％。



＊化學原料和化學製品製造業同比降幅擴大＊



從同比看，在主要行業中，漲幅擴大的有農副食品加工業，上漲７﹒５％，比上月擴大

１﹒６個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲０﹒５％，擴大０﹒３個百分點。降幅收窄

的有化學纖維製造業，下降１２﹒６％，收窄１﹒０個百分點；石油和天然氣開採業，下降

１１﹒２％，收窄６﹒７個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降９﹒９％；黑色金屬冶

煉和壓延加工業，下降５﹒３％。降幅擴大的有化學原料和化學製品製造業，下降６﹒４％；煤

炭開採和洗選業，下降２﹒８％。

據測算，在１１月份１﹒４％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒９個百分

點，新漲價影響約為負０﹒５個百分點。（ｃａ）

