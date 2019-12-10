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即市新聞

10/12/2019 10:10

【數據解讀】１１月ＣＰＩ升至近８年高，豬肉價格飛漲成主因

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地通脹進一步升溫，國家統計局公布，內地上月反映通脹的
居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年上升４﹒５％，按月上升０﹒７個百分點，高過市場預期的４
﹒３％。
　　國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀稱，ＣＰＩ環比漲幅回落，同比漲幅擴大。從同比看
，ＣＰＩ上漲４﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒７個百分點。其中，食品價格上漲１９﹒１％，影
響ＣＰＩ上漲約３﹒７２個百分點；非食品價格上漲１﹒０％，影響ＣＰＩ上漲約０﹒７７個百
分點。食品中，鮮果價格繼續下降６﹒８％，降幅比上月擴大６﹒５個百分點；水產品價格上漲
２﹒４％；鮮菜價格由上月下降轉為上漲３﹒９％；豬肉價格上漲１１０﹒２％，牛肉、羊肉、
雞肉、鴨肉和雞蛋價格漲幅在１１﹒８％　２５﹒７％之間。

＊豬肉供應緊張狀況有所緩解，漲幅明顯回落＊　

　　從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒４％，漲幅比上月回落０﹒５個百分點。其中，食品價格上漲１
﹒８％，漲幅回落１﹒８個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒３９個百分點；非食品價格由上月上
漲０﹒２％轉為持平。食品中，蘋果、柑橘和梨等水果大量上市，鮮果價格下降３﹒０％；水產
品供應充裕，價格下降０﹒５％；進入冬季，鮮菜生產及儲運成本增加，價格上漲１﹒４％；豬
肉供應緊張狀況有所緩解，價格上漲３﹒８％，漲幅明顯回落１６﹒３個百分點；受消費旺季及
替代需求影響，牛肉、羊肉、雞肉和鴨肉價格有所上漲，漲幅在１﹒３％　４﹒３％之間。（ｃ
ａ）

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