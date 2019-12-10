【數據解讀】國信證券：料１２月ＣＰＩ同比或繼續上行至４﹒７％

《經濟通通訊社１０日專訊》中國通脹持續上揚，豬肉價格飆升致１１月按年ＣＰＩ增幅擴

大至４﹒５％ 高於市場預期並創近８年高。國信證券宏觀固收分析師董德志認為，從高頻數據

來看，１２月首周豬肉等食品價格開始回升，但１１月豬肉價格明顯回落帶來的月內翹尾因素一

定程度上將拉低１２月環比漲幅，若１２月豬肉價格按季節性漲幅上漲，則１２月食品價格環比

或低於季節性水平。

非食品方面，１１月和１２月油價連續上調，再考慮到食品價格上漲引發的通脹預期可能對

非食品服務價格的發散影響，預計１２月非食品環比或略高於季節性。由於去年１２月ＣＰＩ環

比低於季節性約０﹒４個百分點，基數非常低，因此２０１９年１２月ＣＰＩ同比或繼續上行至

４﹒７％左右。



＊張永軍：全年ＣＰＩ漲幅約３％＊



中國國際經濟交流中心研究員張永軍則指出，由於豬肉飼養供應有一定的生產周期，雖然目

前肉價有回落態勢，但在供給短缺沒有完全解決前這一因素還會是推升ＣＰＩ上漲的主因，估計

全年ＣＰＩ漲幅會在３％左右。

由於前期豬肉價格上漲過快，推升ＣＰＩ同步大幅上漲，加之基數因素，導致ＣＰＩ近幾個

月持續走高，但從目前政府高度重視豬肉供應，這一結構性短缺持續時間估計不會太長。後續隨

著豬肉供應的增加，這一結構性推升因素會慢慢消退。（ｃａ）

