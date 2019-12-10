【ＦＯＣＵＳ】郵儲行回Ａ無神話，明年「錢緊」恐更甚

【ＦＯＣＵＳ】伴隨內地１１月ＣＰＩ衝上４﹒５％的近８年新高，Ａ股近十年最大

ＩＰＯ的郵儲銀行周二（１０日）亦「大象」登陸。獲「綠鞋」機制、大股東預先承諾增持、戰

略配售基金集體站台等多重護航之下，半日勉強收升１﹒１％，惟資金淨流出多達近３１億元。

新股首日上市封頂漲停神話不再，市場更擔憂郵儲早晚將步上月先後「破發」的重慶農商行

、浙商銀行後塵；加上內銀股價大面積「破淨」，以及看似業務模式獨特的郵儲行，撇除代理費

後的淨息差優勢並不明顯，種種訊號都指向２０２０年「錢緊」恐更甚。



＊推多重措施護價，惟半日僅收升６仙＊



作為最後一家回歸Ａ股的國有大行，郵儲銀行（０１６５８）（滬：６８０６５８）今次以

５﹒５元（人民幣，下同）發行價在Ａ股發行５９﹒４８億股（含１５％超額配售），募資高達

３２７﹒１億元，被稱作繼２０１０年農行（滬：６０１２８８）６８５億元後Ａ股近十年最大

ＩＰＯ。

不過，面對貿易戰前景難料、經濟增長減速、央媽企硬拒大水漫灌、內銀不良貸款率高企，

郵儲回Ａ的網上申請認購倍數僅錄７９倍的逾四年最低，更有１﹒１９億股或６﹒５３億元的新

股遭棄購。

股民用腳投票，加上同為本季上市的重慶農商行（滬：６０１６７７）、浙商銀行

（滬：６０１９１６）上月破發陰霾當頭，郵儲銀行在周二正式回Ａ前，即推出多重措施護價，

包括引入「綠鞋」機制（上市３０天內如破發，承銷商將以４３億元資金救場）；控股股東罕有

在上市前預先聲張，未來１２個月斥至少２５億元增持；佔發行總量約４０％的戰略配售鎖定期

不低於１２個月等。



＊滯脹憂慮來勢洶洶，信用利差續分化＊



擁有近４萬個營業網點（超過建行、農行之和）、獨特的「自營＋代理」業務模式、資產規

模達１０﹒０７萬億元、首三季淨利增速高達１６﹒２％（四大行約５％）的郵儲行，履歷可謂

亮麗，惟不但未上演新股首日４４％封頂漲停神話，更僅勉強守住發行價（半日收

５﹒５６元），何解？

暫且不論其撇除代理費後的淨息差（２﹒６７％），相比農行（２﹒３３％）、建行

（２﹒３１％）、工行（２﹒３％）優勢並不明顯，若看內地最新通脹數據或有答案。

國家統計局公布，１１月ＣＰＩ錄４﹒５％（市場預期：４﹒３％）的近８年新高，加上農

業部高頻數據顯示，１２月初豬肉出廠價按周變幅已止跌回升（漲９﹒７％），未來ＣＰＩ大概

率逼近５字頭且通脹外溢效應愈加浮現。

面對來勢洶洶的滯脹憂慮，央媽未來降準、減息「穩經濟」之路勢更添重重副作用；對民營

企業、金融機構等而言，信用利差持續分化，２０２０年「錢緊」恐更甚。關注郵儲「大象」會

否最終破發，或有市場最現實的啟示。

