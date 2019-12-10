【決勝唐寧街】保守黨料壓工黨重奪半數，英鎊急升小心高追風險

《經濟通通訊社記者俞瑾１０日報道》英國大選倒數第二日，兩大「冤家」保守黨、工黨將

分別於６５０席次的下議院贏得多少議席，進而決定唐寧街１０號主人誰屬，或意味拖沓逾三年

的脫歐鬧劇是謝幕還是再反轉。

面對保守黨「Ｇｅｔ Ｂｒｅｘｉｔ Ｄｏｎｅ」及工黨「Ｉｔ’ｓ ｔｉｍｅ ｆｏｒ

ｒｅａｌ ｃｈａｎｇｅ」的競選口號，曾準確預測２０１７年大選結果的「ＹｏｕＧｏｖ」民

調預測模型顯示，前者將一舉拿下３５９席，後者則可能僅得２１１席。市場則續用腳投票，英

鎊兌美元繼上周四（５日）升破１０月高點１﹒３０１３，周一（６日）再高見１﹒３１８１；

不過，鑒於硬脫歐風險未除及未來貿易壁壘的不確定性，投資者須小心高追風險，期權交易員對

英鎊的看跌程度就升至８個月以來最大。



＊約翰遜冀１月３１日前完成脫歐＊



原定２０１９年３月２９日的英國脫歐死限，經一延（至４月１２日）、再延（至１０月

３１日）、三延（至２０２０年１月３１日），最新走向如何，或將由下周四（１２日）登場的

提前大選（原計劃為２０２２年５月進行）左右。此一英國自１９２３年後首次於１２月舉行的

選舉，勢成各方政治力量的關鍵豪賭。

看守政府首相、執政保守黨領袖約翰遜，不單要肩負一雪前任文翠珊２０１７年敗北的前恥

、重奪下議院多數的重任；更要以此推動拖沓逾三年的脫歐鬧劇於明年１月３１日前謝幕。最大

反對黨工黨的黨魁郝爾彬，則一邊野心勃勃想取而代之入主唐寧街，一邊更試圖建立其社會主義

「烏托邦」；另有脫歐黨試圖「升呢」成為造王者；自由民主黨、蘇格蘭民族黨則寄望煞停脫歐

。

約翰遜上周四（５日）公布在任職首１００天計劃，再次承諾１月３１日前「完成」脫歐，

及公布預算案，彷彿勝券在握。



＊工黨政綱如社會主義「烏托邦」＊



儘管陪跑者眾，但今次大選的主要看點實是保守黨、工黨的兩強之爭。早前食言「Ｄｏ

ｏｒ Ｄｉｅ（不成功便成仁）」的約翰遜，繼續主打「Ｇｅｔ Ｂｒｅｘｉｔ Ｄｏｎｅ（搞

掂脫歐）」，誓言明年１月３１日前帶領英國脫離歐盟。

保守黨的競選政綱並包括；凍結所得稅、增值銷售稅和社會安全給付；成立３０億英鎊的

「國家人才基金」；增加５萬名護士人手；養老金每年至少增加２﹒５％；引入積分制移民系統

；增加２５萬個托兒場所；興建新的曼徹斯特至里茲鐵路；到２０５０年減少碳淨排放量至零。

相比保守黨薄薄外賣餐單式的競選政綱，工黨的卻如同一本厚厚的長篇小說，並更顯驚世駭

俗。其高喊「Ｉｔ’ｓ ｔｉｍｅ ｆｏｒ ｒｅａｌ ｃｈａｎｇｅ（是時候真正改變）」的

口號，提出勝出後將在３個月內與歐盟重新談判脫歐協議，並就該協議舉行全民公投。

此外，對水、電、郵政、鐵路、電信重新國有化；向油收入位居前５％的階層加稅；每年新

建十萬套政府公屋；取消大學學費；２５歲以下者免費乘巴士；為英國每戶家庭提供免費寬頻上

網；２０３０年實現零碳排放等。



＊選民或無奈「兩害相權取其輕」＊



兩黨為吸引支持者不惜大開「期票」，被英國智庫「財政研究所（ＩＦＳ）」評論為均缺少

可信度。ＩＦＳ解釋，據其評估，若按保守黨的競選政綱，其最終的支出將超過計劃，並將不得

不提高稅收或更多借貸。而工黨則根本不可能按規劃來執行投資計劃，長遠看，其要加稅的對象

或不止收入居前的５％階層。

難怪有評論指，選舉對英國選民而言只是「兩害相權取其輕」的無奈政治選擇，要麼

ＡＢＢ（Ａｎｙｏｎｅ Ｂｕｔ Ｂｏｒｉｓｅｓ），要麼ＡＢＣ（Ａｎｙｏｎｅ Ｂｕｔ

Ｃｏｒｂｙｎｓ）。

不過，相比被文翠珊評論為「ｍｏｒａｌｌｙ ｕｎｆｉｔ（道德上不合格）」的約翰遜，

「左王＋游擊戰士」的郝爾彬顯然更令市場害怕；而財相賈偉德早前就警告，如工黨勝出，未來

５年的政府開支將額外增加１﹒２萬億英鎊，令英國陷入經濟危機。



＊若議席優勢不及預期，鎊匯恐軟＊



曾準確預測２０１７年英國大選結果的「ＹｏｕＧｏｖ」民調預測模型顯示，保守黨料拿下

逾半３５９席（較現時增４１席），工黨則可能僅得２１１席（較現時減５０席）。市場調查機

構Ｋａｎｔａｒ則指，保守黨的支持度領先工黨１２個百分點；民調機構ＩＣＭ亦表示，保守黨

的支持度領先工黨約６個百分點。

憧憬保守黨以過半數議席勝出及英國順利脫歐，英倫銀行將於明年第三季加息，英鎊上望

１﹒３５，英鎊兌美元繼上周四（５日）一舉突破１０月時高點１﹒３０１３後，周一（９日）

再高見１﹒３１８１。此外，英鎊兌歐元周一升至兩年半新高並重現死亡交叉，意味未來大概率

續升。

不過，野村就警告，即使保守黨贏得多數，英鎊兌美元的確可能升至１﹒３２－１﹒３４，

但基於約翰遜承諾不會再延長過渡期，將重新引入２０２０年硬脫歐風險。瑞銀則表示，隨著下

一階段英國與歐盟談判的進行，及英國重返ＷＴＯ與歐盟的關係議題重新顯現，英鎊進一步的收

益可能受到限制。高盛亦指，脫歐不確定性減少及對英國資產的需求釋放，英鎊兌美元１２個月

內或達到１﹒３７，但這只是整個過程的一個階段，英國未來的貿易關係仍存在重大不確定性。



＊對沖英鎊下跌成本持續錄得飆升＊



由於英鎊升勢凌厲，期權交易員正慎防大熱倒灶，對英鎊的看跌程度為８個月以來最大。瑞

信就指，除非保守黨贏得４０個或更多席位的「穩固」多數，否則１２日大選後英鎊可能將再次

疲軟。

隨著投票日臨近，留歐派工黨和自由民主黨的支持者，正在他們的地區準備戰術性投票。如

果沒有多數席位，約翰遜將很難在１月３１日截止日期之前，獲得足夠的贊成票，以使議會通過

脫歐協議。

美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）的最新數據顯示，英鎊布倉情況仍然多空參雜，槓桿

基金將空倉削減至５月份以來的最低水平，資產管理公司則對英鎊更為看空。

