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10/12/2019 11:15

【決勝唐寧街】脫歐黨＋特朗普，雙雙為約翰遜神助攻

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１０日報道》與香港區議會選舉相似，周四（１２日）舉行的英國
大選將由約４６００萬登記選民在６５０個選區，按簡單多數制各選出一名下議院議員。一般而
言，獲得最多議席（超過半數３２６席）的政黨將組成新政府，該黨黨魁將出任首相。
　　按博彩公司Ｐａｄｄｙ　Ｐｏｗｅｒ的最新賠率，保守黨與約翰遜已穩操勝券，雙雙贏得最
多議席及擔任首相的賠率分別為１：３３及１：６，相當於要贏１元須分別押注３３元及６元，
可說是超級大熱；而工黨與郝爾彬則相反，兩者贏得最多議席及擔任首相的賠率分別為１４：１
及７：２，相當於押注１元及２元如最終勝出，就會贏１４元及７元。
　
＊法拉奇賣人情，鎅票風險大減＊
　
　　何解？除了郝爾彬本就不遭英國人待見，最大助攻來自保守黨同屬脫歐陣營的脫歐黨
（Ｂｒｅｘｉｔ　Ｐａｒｔｙ）乃至特朗普。就在上月，脫歐黨黨魁法拉奇突然宣布，不在保守
黨２０１７年大選勝出的３１７個選區派人參選，而只會全力以赴爭取目前由工黨及其他留歐派
政黨所持的約３００個議席，意味著保守黨遭脫歐派鎅票風險大減。
　　跟約翰遜老友鬼鬼的特朗普，曾多次敦促約翰遜與法拉奇聯手組成「勢不可擋」的選舉力量
，惟遭約翰遜堅拒。法拉奇仍然送上「橄欖枝」，並自嘲今次是單方面跟約翰遜組成「脫歐聯盟
」，但分析認為，此其實並非賠本買賣。由於脫歐黨在５月歐洲議會選舉時斬獲逾三成選票，其
仍有可能在英格蘭北部的傳統工黨選區對保守黨構成威脅，倘若保守黨最終議席難較工黨取得明
顯優勢，脫歐黨仍有可能憑借少數議席在懸浮議會中扮演「造王者」。
　
＊侵侵：將ＮＨＳ擺銀盤也不接＊
　
　　相反，與工黨同屬留歐派的自由民主黨（Ｌｉｂｅｒａｌ　Ｄｅｍｏｃｒａｔｓ），其黨魁
斯溫森則堅決不願與郝爾彬作任何形式的合作，或將導致留歐派票源分裂，對保守黨有利。
　　此外，郝爾彬攻擊約翰遜的一大重點，是指摘保守黨恐在脫歐後，出賣英國的國民保健制度
（ＮＨＳ）予美國以換取英美貿易協議。對此，特朗普上周二（３日）趁在倫敦出席北歐峰會時
助攻稱，美國不想在與英國的貿易協議中談ＮＨＳ，「就算英國將ＮＨＳ擺在銀盤上遞給我，我
也不接。我們不想和它有任何關係。」

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