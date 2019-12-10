【決勝唐寧街】表列各參選政黨競選宣言及主要賣點

《經濟通通訊社記者俞瑾１０日報道》將於周四（１２日）舉行的英國大選比預定時間提前

了三年，於衝刺之際，各黨紛紛亮出競選宣言及執政路線。表列各參選政黨競選宣言：



政黨 競選宣言 主要賣點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

保守黨 Ｇｅｔ Ｂｒｅｘｉｔ Ｄｏｎｅ 在過去的三年半時間裏，這個國家就像

被囚禁在籠子裏的獅子一樣，我們共享

著同樣的挫敗感。我們就像綠色的超級

跑車被堵在路上一樣。釋放英國潛能！





工黨 Ｉｔ’ｓ Ｔｉｍｅ ｆｏｒ 採取所有行動，以減低住房成本，提高

Ｒｅａｌ Ｃｈａｎｇｅ 住房標準，使得每一個人都有一個體面

、負擔得起的地方住





自由民主黨 Ｓｔｏｐ Ｂｒｅｘｉｔ 更強勁的經濟增長、更好的教育、更公平

的社會





脫歐黨 Ｃｏｎｔｒａｃｔ ｗｉｔｈ 在不延長過渡期的情況下實現徹底脫歐

ｔｈｅ ｐｅｏｐｌｅ





綠黨 Ｅｌｅｃｔｅｄ Ｇｒｅｅｎｓ 每年支出千億英鎊以減少碳排放，到

Ｄｅｌｉｖｅｒｉｎｇ ２０３０年種植７億棵樹





威爾士黨 Ｗａｌｅｓ ｉｔ’ｓ ｕｓ 停止脫歐，支持可再生能源





蘇格蘭民族黨 Ｓｔｒｏｎｇｅｒ ｆｏｒ 要求英國政府授權蘇格蘭議會明年舉行關

Ｓｃｏｔｌａｎｄ 於蘇格蘭獨立的全民投票

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｙ）

