【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２３﹒７億人幣，買騰訊建行沽友邦中生

《經濟通通訊社１０日專訊》內地出口及外儲兩個數據皆遜預期，加上市場觀望美國周日

（１５日）徵收中國新一輪關稅，令大市氣氛亦較為低迷。港股周一（９日）僅高開１５點報

２６５１３點。後來，內房股及石油股相繼造好，帶動港股回升，最多漲１１９點報２６６１８

點，並一度收復十天線（２６５２１點）及廿天線（２６６１１點）。不過，醫藥股沽壓力持續

，拖累港股升勢，最終收報２６４９４點，跌３點。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒７億元人民幣，較上周五（６日）減少近１６％。北水

淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、建行（００９３９）、融創（０１９１８）；淨

賣出最多的依次是友邦（０１２９９）、中生製藥（０１１７７）、中信銀行（００９９８）。

主板成交６５０億元跌逾１５％。其中港股通成交１１０﹒４億元，佔總成交１７％。



＊傳創夢天地併購對手，主要股東騰訊獲北水力買＊



市傳創夢天地（０１１１９）收購電遊競爭對手樂遊科技（０１０８９）。創夢天地其主要

股東包括騰訊亦正尋求共同投資者聯手為這筆交易融資。此舉獲到北水關注及力撐，北水淨買入

近３﹒６億元。騰訊收報３３６﹒２元，微升０﹒１８％。

第三輪藥品帶量採購在上海召開，惟中生製藥及石藥（０１０９３）不獲北水看好，北水分

別淨沽出７３００萬和１２００萬元，前者收報１０﹒１２元，後者收報１７﹒０２元，兩者均

挫約５％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股（００７００） ３．６０

建設銀行（００９３９） ３．２８

融創中國（０１９１８） ２．１７

中國移動（００９４１） ２．１６

舜宇光學（０２３８２） １．９１



淨沽出最多港股：

友邦保險（０１２９９） －１．６８

中生製藥（０１１７７） －０．７３

中信銀行（００９９８） －０．６５

美團點評（０３６９０） －０．５２

石藥集團（０１０９３） －０．１２

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（ｊｔ）

