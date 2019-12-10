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10/12/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２３﹒７億人幣，買騰訊建行沽友邦中生

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地出口及外儲兩個數據皆遜預期，加上市場觀望美國周日
（１５日）徵收中國新一輪關稅，令大市氣氛亦較為低迷。港股周一（９日）僅高開１５點報
２６５１３點。後來，內房股及石油股相繼造好，帶動港股回升，最多漲１１９點報２６６１８
點，並一度收復十天線（２６５２１點）及廿天線（２６６１１點）。不過，醫藥股沽壓力持續
，拖累港股升勢，最終收報２６４９４點，跌３點。
　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒７億元人民幣，較上周五（６日）減少近１６％。北水
淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、建行（００９３９）、融創（０１９１８）；淨
賣出最多的依次是友邦（０１２９９）、中生製藥（０１１７７）、中信銀行（００９９８）。
　　主板成交６５０億元跌逾１５％。其中港股通成交１１０﹒４億元，佔總成交１７％。

＊傳創夢天地併購對手，主要股東騰訊獲北水力買＊
　　
　　市傳創夢天地（０１１１９）收購電遊競爭對手樂遊科技（０１０８９）。創夢天地其主要
股東包括騰訊亦正尋求共同投資者聯手為這筆交易融資。此舉獲到北水關注及力撐，北水淨買入
近３﹒６億元。騰訊收報３３６﹒２元，微升０﹒１８％。
　　第三輪藥品帶量採購在上海召開，惟中生製藥及石藥（０１０９３）不獲北水看好，北水分
別淨沽出７３００萬和１２００萬元，前者收報１０﹒１２元，後者收報１７﹒０２元，兩者均
挫約５％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　３．６０　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　３．２８　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　２．１７　
　　中國移動（００９４１）　　　　　　２．１６　
　　舜宇光學（０２３８２）　　　　　　１．９１　　　

　　淨沽出最多港股：
　　友邦保險（０１２９９）　　　　　－１．６８　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－０．７３　
　　中信銀行（００９９８）　　　　　－０．６５　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－０．５２　
　　石藥集團（０１０９３）　　　　　－０．１２　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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