《日入而息》港燈電費加逾５％中電加２﹒５％，港股悶局跌５８點

《今天重點》﹡中電（００００２）明年加價２﹒５％，將撥逾兩億推新項措施應對社會挑

戰；中電今年資本開支估算逾９１億元；中電補貼中小企明年首６個月淨電

價調整幅度，推２０００萬元餐券計劃

﹡港燈（０２６３８）明年加價５﹒２％，計及紓緩補貼近全部客戶明年電費

支出下降

﹡雷添良料證監會今年將錄赤字，明年赤字進一步擴大；雷添良冀年內落實南

向交易實名制，明年初落實港股通實名制

﹡上訴庭拒絕政府暫緩令申請，違憲上訴明年１月審理

﹡內地１１月Ｍ２增速回落至８﹒２％，低於預期；內地１１月新增人民幣貸

款１﹒３９萬億，高於預期；人行表示１１月社融增量１﹒７５萬億人幣，

多於預期；１１月末社會融資規模存量同比增長１０﹒７％



《即日市況》﹡觀望議息及貿易協議進展，恆指全日僅跌５８點報２６４３６點



《深滬股市》﹡科技股午後爆發，滬綜指收升０﹒１％未懼滯脹風險



《美元匯價》﹡美匯仍有較大機會下試９７﹒１０；歐元最新報１﹒１０６９╱７２，日圓

最新報１０８﹒５８╱６０



《公司資訊》﹡保利物業（０６０４９）首日孖展１７９億，超購２８倍

﹡貴州銀行赴港上市，初步招股文件：半年多賺逾２２％

﹡招商局房託（０１５０３）未來或注入資產，對公司內在價值有信心

﹡啟明醫療（０２５００）現時有數個產品正等待審批，對香港有信心；控制

每年研發成本在１５％，料明年中兩產品獲批上市

﹡ＦＳＭ（０１７２１）今早起停牌，待發內幕消息

﹡正榮地產（０６１５８）１１月合約銷售額為１３５億元人民幣

﹡江山控股（００２９５）專業人員進駐山西明科電站提供維護服務

﹡長和（００００１）旗下和黃醫藥旗下抗癌藥物獲納入國家醫保目錄

﹡報道指銀娛（０００２７）菲律賓夥伴已終止長灘島賭場項目洽談

﹡復宏漢霖（０２６９６）細胞癌治療臨床試驗申請獲國家藥監管局批准

﹡港大零售（０１２５５）委託Ａ股商贏環球管理商贏醫院

﹡港交所（００３８８）港交所能擔當中介角色，消除「一帶一路」國家間分

歧

﹡華星控股（０８２３７）控股股東被高院判令清盤

﹡開元酒店（０１１５８）向酒店管理附屬增資並引入投資者

﹡匯思太平洋（０８１４７）前附屬租賃協議糾紛遭起訴

﹡微創醫療（００８５３）獲兌換換股債，發行１６８﹒３５萬股

﹡鼎益豐（００６１２）司法覆核申請明年３月下旬進行

﹡德視佳（０１８４６）行政總裁增持６７﹒８萬股，涉５９１萬元

﹡晨訊科技（０２０００）１１月收入１﹒２２億元，按年升１１﹒６８％

﹡中電（００００２）明年加價２﹒５％，將撥逾兩億推新項措施應對社會挑

戰；中電今年資本開支估算逾９１億元；中電補貼中小企明年首６個月淨電

價調整幅度，推２０００萬元餐券計劃

﹡港燈（０２６３８）明年加價５﹒２％，計及紓緩補貼近全部客戶明年電費

支出下降

﹡中生製藥（０１１７７）附屬公司利膽藥獲頒藥品註冊批件

﹡基石葉業（０２６１６）胃腸道間質瘤藥完成中國患者入組目標

﹡聯康生物（００６９０）料治療骨質疏鬆藥於明年下半年推出市場

﹡嘉里物流（００６３６）開設巴林辦事處及杜拜物流設施，深化中東據點

﹡新華通訊頻媒（００３０９）終止收購內地廢物處理公司５％股權

﹡友佳國際（０２３９８）首１１月銷售金額按年跌約２２％至８﹒４９億元

﹡裕元集團（００５５１）１１月綜合經營收益淨額按年升１﹒４３％至

８﹒６億美元

﹡中石化（００３８６）尚未就標的資產重組事宜與國家管網集團達成協議

﹡中石油（００８５７）已與國家管網集團就可能資產注入進行初步磋商



《國企紅籌》﹡江西銅業（００３５８）斥８７﹒７億元收購加拿大上市銅礦公司權益

﹡首創置業（０２８６８）折讓逾３２％十供五，籌２５﹒５億元人民幣

﹡北京汽車（０１９５８）獲ＭＳＣＩ ＥＳＧ Ａ級評定

﹡華能新能源（００９５８）１１月完成總發電量按年增１９％

﹡綠地香港（００３３７）首１１個月合約銷售按年升３２﹒８３％

﹡華潤電力（００８３６）１１月附屬電廠售電量按年升１６﹒３％

﹡保利置業（００１１９）首１１月合約銷售升０﹒５％至３７０億元人民幣



《神州民企》﹡森美控股（００７５６）償付部分銀行貸款

﹡億達（０３６３９）１１月合約銷售額按年升５％至約４﹒５６億元人民幣



《中國要聞》﹡內地１１月ＣＰＩ漲４﹒５％高預期，續創近８年新高

﹡內地１１月ＰＰＩ降１﹒４％少預期，降幅略收窄

﹡１１月ＣＰＩ升至近８年高，豬肉價格飛漲成主因

﹡內地１１月Ｍ２增速回落至８﹒２％，低於預期

﹡內地１１月新增人民幣貸款１﹒３９萬億，高於預期

﹡統計局表示１１月ＰＰＩ同比降幅收窄，連續五個負增長

﹡農業農村部表示上月全國生豬存欄１２個月後首回升

﹡國家衛健委表示建議中小學及幼兒園配置空氣淨化器

﹡ＭＳＣＩ剔除上海臨港今日生效

﹡外交部表示美阻撓導致世貿組織爭端解決機制難正常運轉；外交部再批美：

中國人權狀況中國人民最有發言權

﹡白宮顧問庫什納稱中美貿易談判正朝良好方向前進

﹡美國國會擬推法案禁華府購中國製巴士及列車

﹡特朗普稱與中國貿易協議磋商進展良好

﹡廣州推灣區知識產權合作機制，予港澳機構廿萬啟動資金

﹡羅兵咸永道中國入駐珠海，成立大灣區西岸服務基地

﹡視覺中國網站負責人被約談，即日起暫停服務全面整改

﹡社科院報告指樓市調控機遇窗口約２０２５年將關閉

﹡人臉識別國家標準制定工作啟動，聚焦人臉識別安全

﹡上財副教授錢逢勝涉性侵醜聞被炒，已辭所有獨董職務

﹡王思聰名下２２００萬資產因股權糾紛被上海法院凍結

﹡世界銀行審議通過未來五財年對華國別夥伴框架

﹡人行連續１５天停逆回購，今零投放零回籠；１１月社融增量１﹒７５萬億

人幣，多於預期；１１月末社會融資規模存量同比增長１０﹒７％

﹡科創板過會公司增至１０６家

﹡騰訊雲與東莞農商行達成戰略合作，推進全行數字化轉型

﹡中國銀保監會表示內地保險業對全球保險巿場增長貢獻逾３０％

﹡ＪＬＬ表示明年一線辦公樓新增需求中，科企佔比近三成

﹡新一批國產遊戲版號下發，騰訊、中手游及創夢天地上榜

﹡華儲商管中心表示將出庫投放競價交易４萬噸凍豬肉



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１１６２７﹒８４點

﹡韓國瑜色情合成照竟由韓粉創作，綠營此前遭無端炮轟



《其他消息》﹡林鄭月娥稱大灣區等政策將為本港市場提供更多機遇；重新審視立法會短問

短答環節，促停止政府團隊換人謠傳；林鄭月娥周末赴京述職四天

﹡保監局表示中港兩地具不同監管要求，需謹慎處理「保險通」當中細節

﹡政府表示為減低發電廠排放，兩電將興建新燃氣機組；政府擬申請５２億興

建機場三跑設施，工程需明年中展開以趕進度

﹡陳茂波稱每日嚴密監察金融市場，未見任何異常情況；政府會致力維持本港

優勢，單靠紓困措施未能完全解決問題

﹡雷添良稱客戶追求即時服務帶來監管壓力，需確保用家安全；雷添良料證監

會今年將錄赤字，明年赤字進一步擴大；雷添良冀年內落實南向交易實名制

，明年初落實港股通實名制

﹡會計師公會「最佳企業管治大獎」頒２６獎項，瑞聲中移動等首獲獎；「最

佳企業管治大獎」推動建立良好管治，公會籲董事會運作待改善

﹡深股通額度全日用１８﹒１億元；滬股通額度全日用２４﹒４億元，陸股通

淨流入近３０億

﹡涉私自安排桂民海女兒會見中方人士，瑞典前駐華大使在該國被起訴

﹡澳門輕軌正式通車，政府承認短期內難達收支平衡

﹡忠意保險推出人身意外保障計劃，全面覆蓋全球公共交通工具

﹡ＥＣＡ表示香港位列外派僱員生活費最高亞洲城市第三位，全球排第六

﹡戴德梁行表示新按保刺激作用短暫，明年上半年樓價最多跌１５％；戴德梁

行料明年上半核心區舖租雙位數跌幅，寫字樓待租率大增



《修例風暴》﹡５男涉意圖傷人及管有槍械，其中３人須還押

﹡林鄭月娥稱近四成被捕者是學生，暴力進入校園令人擔憂

﹡香港華仁發現土製炸彈，校方稱無證據涉學生與教職員

﹡蘋果日報表示傳低民望高官或被撤換，聖誕假前後有決定

﹡上訴庭拒絕政府暫緩令申請，違憲上訴明年１月審理

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