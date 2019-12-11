《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７８８１﹒７２ 跌 ２７﹒８８點╱０﹒１０％
標普５００ ３１３２．５２ 跌 ３．４４點╱０．１１％
納斯達克 ８６１６．１８ 跌 ５．６４點╱０．０７％
倫敦富時１００ ７２１３．７６ 跌 ２０．１４點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １３０７０．７２ 跌 ３４．８９點╱０．２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８４８．０３ 升 １０．７８點╱０．１８％
﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．７８，歐元兌美元１．１０９３
11/12/2019 07:48
《日出而作》美中擬延徵關稅，英國十月ＧＤＰ零增長，美股偏軟
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７８８１﹒７２ 跌 ２７﹒８８點╱０﹒１０％
標普５００ ３１３２．５２ 跌 ３．４４點╱０．１１％
納斯達克 ８６１６．１８ 跌 ５．６４點╱０．０７％
倫敦富時１００ ７２１３．７６ 跌 ２０．１４點╱０．２８％
法蘭克福ＤＡＸ １３０７０．７２ 跌 ３４．８９點╱０．２７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５８４８．０３ 升 １０．７８點╱０．１８％
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