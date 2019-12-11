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11/12/2019 07:48

《日出而作》美中擬延徵關稅，英國十月ＧＤＰ零增長，美股偏軟

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２７８８１﹒７２　跌　　　２７﹒８８點╱０﹒１０％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３１３２．５２　跌　　　　３．４４點╱０．１１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８６１６．１８　跌　　　　５．６４點╱０．０７％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２１３．７６　跌　　　２０．１４點╱０．２８％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３０７０．７２　跌　　　３４．８９點╱０．２７％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５８４８．０３　升　　　１０．７８點╱０．１８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４７ａｍ美元兌日圓１０８．７８，歐元兌美元１．１０９３

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