【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１１日專訊》上市公司每當供股集資、派送紅股、權證、派息等，為紀錄合
資格股東，設定截止過戶日期及「除淨」日。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，股
價因而波幅加大，投資應加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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首創置業（０２８６８） 十供五， １７╱１２ １９╱１２－２３╱１２ ２３╱１
供股價１﹒８７元
金粵控股（０００７０） 五供九， ２３╱１２ ３０╱１２－３╱１ ３１╱１
供股價１２仙
中汽內飾（０００４８） 五合一 ２７╱１２ － －
匯銀智慧（０１２８０） 二十合一 ７╱１ － －
高山企業（００６１６） 二十合一 ８╱１ － －
中置投資（００７３６） 四十合一 ８╱１ － －
融太集團（０１１７２） 二供一， ８╱１ １０╱１－１６╱１ １４╱２
供股價１１仙
國聯通信（０８０６０） 十合一 ８╱１ － －
高山企業（００６１６） 合併後一供四， ９╱１ １３╱１－１５╱１ １２╱２
供股價４８﹒３仙
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註：以各公司最新公布為準