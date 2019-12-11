【新股上市】心動公司（０２４００）暗盤平開報１１﹒１元

《經濟通通訊社１１日專訊》中國及海外開發及運營遊戲的心動公司（０２４００）明天在
主板掛牌，今日在輝立暗盤交易場平開報１１﹒１元；而在耀才暗盤交易中心最新報１１﹒５元
，比上市價高出３﹒６％，以一手２００股計，不考慮交易費用，帳面盈利８０元。
該股公開發售錄得超額認購１０﹒１９倍，一手中籤率四成，認購２０手穩奪一手。上市定
價為１１﹒１元，為招股價範圍（１１﹒１元至１５﹒８元）之下限。（ｅｃ）
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