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即市新聞

11/12/2019 09:22

觀望議息結果，恒指低開２６點報２６４１０點，國指跌２點

　　《經濟通通訊社１１日專訊》隔晚美股牛皮，市場觀望美國議息及中美貿易協議落實，而美
國總統特朗普遭彈劾亦令投資者表現保守。亞洲股市今早普遍低走，日經跌２６點，台北加權指
數跌３２點。港股今早亦低開２６點，太古Ａ（０００１９）連日回吐，今早低開０﹒９９％，
為表現最差藍籌；內地ＣＰＩ升４﹒５％，有分析指受豬肉價格影響，萬洲（００２８８）漲近
２％，為開市最好藍籌。恆生指數報２６４１０點，跌２６點或跌０﹒１０％，主板成交
２２﹒２３億元。國企指數報１０３９３點，跌２點。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）無升跌，報５７﹒６元；港交所（００３８８）跌０
﹒５７％，報２４４元；騰訊（００７００）升０﹒６５％，報３３９元；中移動
（００９４１）跌０﹒２５％，報５９﹒８５元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒５２％，報
７７元。

　　恆指十隻升跌幅顯著表現之股份表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　８﹒０８元　　　升１﹒６４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１３８﹒９０元　　　升０﹒７３％
　　騰訊控股（００７００）　３３９﹒００元　　　升０﹒６５％
　　中國銀行（０３９８８）　　　３﹒１６元　　　升０﹒６４％
　　長實集團（０１１１３）　　５１﹒６０元　　　升０﹒５８％

　　太古Ａ　（０００１９）　　６９﹒７０元　　　跌０﹒９９％
　　長和　　（００００１）　　６９﹒０５元　　　跌０﹒９３％
　　中國化　（００３８６）　　　４﹒３５元　　　跌０﹒９１％
　　中國聯通（００７６２）　　　６﹒８０元　　　跌０﹒８７％
　　申洲國際（０２３１３）　１０３﹒７０元　　　跌０﹒８６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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