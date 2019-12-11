【國際要聞】馬來西亞首相馬哈蒂爾望與高盛達和解，批和解金太少

《經濟通通訊社１１日專訊》馬來西亞首相馬哈蒂爾期望與高盛，就主權基金一馬發展的貪

污案達成和解，不過他批評高盛的建議和解金僅逾１０億美元太少。

馬來西亞控告高盛１７名現任及前任董事，涉嫌在一馬發展中誤導投資者，發行６５億美元

債券，馬來西亞已要求索償７５億美元，談判目前正在進行。

馬哈蒂爾強調，希望避免在法庭處理事件，如果最終和解金額合理，相信馬來西亞會願意接

受，不過高盛的報價太少，故將繼續談判，解釋和解金多達７５億的原因，不過相信稍後可以達

成一些協議。（ａｌ）

