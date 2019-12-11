【脫歐協議】民調顯示約翰遜大選前夕領先優勢收窄，英鎊下跌

《經濟通通訊社１１日專訊》距離英國大選尚有兩天，民調顯示英國首相約翰遜的領先優勢

收窄，英鎊一度跌０﹒２％。

據ＹｏｕＧｏｖ上日（１０日）預測顯示，保守黨可能贏得下議院６５０個席位中３３９席

，工黨則料贏得２３１席，蘇格蘭民族黨及自由民主黨或可分別獲得４１席及１５席。

如果工黨與保守黨的差距繼續收縮，約翰遜就可能失去大多數席位，將使英國與歐盟未來的

關係陷入新動盪。（ａｌ）

